no one killed jessica high profile murder mystery stunned nation vidya balan rani mukerji movie box office hit collected 43 crores 90 lakhs details inside

हाई-प्रोफाइल केस पर बनी हिट मूवी, सच जान दर्शकों के छलक आए थे आंसू, बॉक्स ऑफिस पर ठोक डाले दसियों करोड़!

Vidya Balan and Rani Mukerji Movie No One Killed Jessica: साल 1999 के एक मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिस पर डायरेक्टर राज कुमार गुप्ता ने एक फिल्म बनाई जो 2011 में रिलीज हुई. लोगों ने जब यह फिल्म देखी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. फिल्म की कहानी एक मॉडल और बारटेंडर के मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक राजनेता के बेटे ने मामूली बात पर गोली मार दी थी. फिल्म का नाम है- 'नो वन किल्ड जेसिका.'