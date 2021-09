News18 Hindi | September 24, 2021, 11:33 IST नोरा फतेही ने ऑरेंज बिकिनी में दिए किलर LOOKS, देखिए वायरल PICS नोरा फतेही (Nora Fatehi) बीते दिनों अजय देवगन (Ajay Devgan) स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj: The Pride Of India)' को लेकर चर्चा में थीं. इस फिल्म में नोरा भी अहम किरदार में हैं. लेकिन, अब एक बार फिर वह अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं.

नोरा फतेही (Nora Fatehi) बीते दिनों अजय देवगन (Ajay Devgan) स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj: The Pride Of India)' को लेकर चर्चा में थीं. इस फिल्म में नोरा भी अहम किरदार में हैं. लेकिन, अब एक बार फिर वह अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं. नोरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह ऑरेंज बिकिनी में अदाएं दिखा रही हैं. उनकी ये तस्वीरें फैंस के बीच खूब पसंद की जा रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @norafatehi)

नोरा फतेही का यह लुक श्रग और ज्वैलरी के साथ बोहो-चिक वाइब्स दे रहा है. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @norafatehi)

व्हाइट बिकिनी के ऊपर कटी हुई ड्रेस में नोरा फतेही बेहद खूबसूरत लग रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @norafatehi)

नोरा फतेही खूबसूरत दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @norafatehi)

अपने बिकिनी लुक से नोरा इंटरनेट का टेंपरेचर बढ़ा रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @norafatehi)

डिजाइनर बिकिनी में नोरा बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @norafatehi)

नोरा फतेही रिवीलिंग व्हाइट ड्रेस में नजर आ रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @viralbhayani)

एनिमल प्रिंट को-ऑर्ड बिकिनी में नोरा फतेही. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @viralbhayani)

व्हाइट प्रिंटेट बिकिनी टॉप में नोरा सोशल मीडिया का पारा बढ़ा रही हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @norafatehi)