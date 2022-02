News18 हिंदी | February 17, 2022, 06:45 IST रणवीर सिंह की हाई एनर्जी का खुला राज, दीपिका पादुकोण के हस्बैंड ब्रेकफास्ट में खाते हैं शिलाजीत के लड्डू बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) फिल्मों के सेट पर हो या किसी पार्टी में हमेशा एनर्जी से भरपूर नजर आते हैं (Ranveer Singh Fitness Secret). बॉलीवुड में यूं तो कई फिट एक्टर्स हैं, लेकिन रणवीर जैसी चुस्ती-फुर्ती कम ही नजर आती है. अगर आप भी एक्टर की तरह फिट बनना चाहते हैं तो खाने में इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं.













रणवीर सिंह (Ranveer Singh) मस्त-मौला एक्टर हैं, जो अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने स्टाइलिश लुक के लिए भी जाने जाते हैं. शूटिंग सेट पर धमाल मचाने वाले रणवीर की एनर्जी कमाल की है. हमेशा उत्साह से भरपूर एक्टर की चुस्ती-फुर्ती का राज पता चल गया है. दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के पति और फिल्म इंडस्ट्री के फेमस स्टार ने अपनी हाई एनर्जी के सीक्रेट का खुलासा खुद किया है. (फोटो साभार: ranveersingh/Instagram)

रणवीर सिंह ने फैंस के साथ ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ranveer Singh Ask me anything) सेशन किया. इस दौरान फैंस ने उनसे कई सवाल किए जिसके दिलचस्प जवाब एक्टर ने दिए. रणवीर से एक फैन ने उनके ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा तो बिना हिचक बता दिया. (फोटो साभार: ranveersingh/Instagram)

रणवीर सिंह ने बताया कि ‘मैं दिन की शुरुआत 130 ग्राम ओट्स, 15 ग्राम नट्स और 5 ग्राम चॉकलेट चिप्स के साथ करता हूं’. (फोटो साभार: ranveersingh/Instagram)

रणवीर ने बताया कि इसके अलावा सुबह-सुबह डिटॉक्स ड्रिंक, प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं और साथ ही शिलाजीत, अश्वगंधा, खजूर का लड्डू खाते हैं'. (फोटो साभार: ranveersingh/Instagram)

रणवीर सिंह ने अपने फिटनेस का राज सबके सामने खोल दिया है. बता दें कि शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का काम करता है. शिलाजीत और अश्वगंधा दोनों चिंता और तनाव कम करने में भी कारगर होते हैं. (फोटो साभार: ranveersingh/Instagram)

जानकारों की माने तो शिलाजीत के कई फायदे भी होते हैं. दिमाग को तो तेज रखता ही है एनीमिया की समस्या और पेशाब से संबंधित परेशानियों में भी मददगार होता है. (फोटो साभार: ranveersingh/Instagram)

शिलाजीत की तासीर गर्म मानी जाती है और पचने में भी भारी होती है. इसलिए विशेषज्ञों की माने तो इसका सेवन गर्मियों में अधिक नहीं करना चाहिए. अधिक सेवन से असके साइड इफेक्ट भी होते हैं. (फोटो साभार: ranveersingh/Instagram)

रणवीर सिंह के वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द ही एक्टर की फिल्म ‘सर्कस’, ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ रिलीज होने वाली है. इससे पहले क्रिकेट ड्रामा पर आधारित फिल्म ‘83’में नजर आए थे. (फोटो साभार: ranveersingh/Instagram)