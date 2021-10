News18 Hindi | October 09, 2021, 06:09 IST Sayani Gupta Birthday Spl: ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ एक्ट्रेस सयानी गुप्ता जब सिर मुड़वाए आईं थीं नजर ‘फोर मोर शाट्स प्लीज’ (Four More Shots Please) फेम एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) आज अपना 36वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रहीं हैं.

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) का जन्म 9 अक्टूबर 1985 में कोलकाता में हुआ था. सयानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया (Film and Television Institute Of India) से ग्रेजुएट हैं. अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई फिल्म ‘फोर मोर शाट्स प्लीज’ (Four More Shots Please) में शानदार एक्टिंग की वजह से एक्ट्रेस को पहचान मिली. इस वेब सीरीज में सयानी ने दामिनी रिजवी रॉय का रोल प्ले किया है. (फोटो साभार:sayanigupta/Instagram)

सयानी गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में फिल्म 'सेकेंड मैरिज डॉट कॉम' से की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्म ‘मार्गरीटा विद ए स्ट्रॉ’ की थी. इस फिल्म में सयानी ने पाकिस्तानी-बांग्लादेशी लड़की का रोल प्ले किया था. (फोटो साभार:sayanigupta/Instagram)

सयानी गुप्ता ने अक्षय कुमार के साथ ‘जॉली एलएलबी 2’, आयुष्मान खुराना के साथ ‘आर्टिकल 15’ जैसी फिल्म में अपनी अदाकारी दिखा चुकी हैं. (फोटो साभार:sayanigupta/Instagram)

सयानी गुप्ता हाल ही में ‘काली-पीली टेल्स (Kaali Peeli Tales)’ में नजर आईं थीं. इस सीरीज की 6 कहानियां हैं. इन कहानियों के जरिए मुंबई शहर में प्यार और रिश्तों की जटिलताओं को अच्छी तरह दर्शाया गया है. (फोटो साभार:sayanigupta/Instagram)

अपनी किरदारों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वालीं सयानी गुप्ता को शादी से बेहद डर लगता है. मीडिया से बात करते हुए सयानी ने बताया था कि शादी में धोखे से डर लगता है. (फोटो साभार:sayanigupta/Instagram)

सयानी गुप्ता ने कहा था ‘अगर मुझे अपने जीवन में धोखे जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो शायद मैं नहीं कर पाउंगी. ये दर्दनाक होगा. यही वजह है कि मैं शादी नहीं करना चाहती’. (फोटो साभार:sayanigupta/Instagram)

सयानी गुप्ता ने एक बार अपने बालों को बाय-बाय कह दिया था, तब उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं. खूबसूरत सयानी की ये तस्वीर देखकर सभी हैरान रह गए थे. हालांकि सयानी ने बाल असल में नहीं उतरवाए थे. अपने एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसा लुक प्रोस्थेटिक्स मेकअप टेक्नीक की मदद से बनाया था. (फोटो साभार:sayanigupta/Instagram)

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली सयानी गुप्ता अपने फोटोज और वीडियो से फैंस को अपने बारे में अपडेट देती रहती हैं. (फोटो साभार:sayanigupta/Instagram)

लीक से हटकर फिल्में करने वाली सयानी गुप्ता मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल हर तरह के ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगती हैं. (फोटो साभार:sayanigupta/Instagram)