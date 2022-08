News18 हिंदी | August 06, 2022, 20:42 IST फीस की असामनता पर बोलीं विद्या बालन- मुझे भी जानना है कि महिलाओं को कम पैसा कम क्यों मिलता है? विद्या बालन (Vidya Balan) एक शानदार एक्टर हैं और अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में अपने अभिनय का दमखम दिखाया है. आमतौर पर पर्दे पर सशक्त महिला का किरदार निभाने वाली विद्या ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ इंटरैक्ट किया और शादीशुदा जिंदगी और कामकाजी जिंदगी को लेकर महिलाओं को कई टिप्स दिए. Edited by Priya Shukla

विद्या बालन (Vidya Balan) ने सुजॉय घोष की ‘कहानी’ हो या ‘डर्टी पिक्चर’, ‘शकुंतला देवी’, ‘जलसा’ या फिर ‘शेरनी’ हर फिल्म में दर्शकों को अदाकारी का एक अलग ही रंग दिखाया है. विद्या बालन ने ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) सेशन में खुलकर बात की. विद्या ने ‘Women, Work and Women At Work’ टॉपिक पर बात की. यूजर्स के पूछे गए सवालों के दमदार जवाब दिए. (फोटो साभार: balanvidya/Instagram)

एक फॉलोवर ने पूछा कि ‘महिलाएं काम नहीं कर सकतीं’ इस एक्ट्रेस ने कहा कि 'आप मुझे बता रहे हैं या पूछ रहे हैं'. एक ने पूछा शादी के बाद वर्किंग लाइफ कैसे बदल गई. विद्या ने इस सवाल का सबसे बढ़िया जवाब दिया ‘यह किया, बेहतर के लिए. पहले ‘मैं’ काम करती थी अब ‘हम’ काम करते हैं बन गया. (फोटो साभार: balanvidya/Instagram)

विद्या बालन से जब ये भी पूछा गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन क्यों मिलता है तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया ‘इस सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए’. (फोटो साभार: balanvidya/Instagram)

एक यूजर ने पूछा कि फाइनेंशियली पति पर निर्भर रहना क्या गलत है तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि ‘नहीं, बिलकुल नहीं, ये आपकी पसंद है लेकिन मैं पर्सनली महसूस करती हूं कि कॉफी का टेस्ट तब और बेहतर लगता है अगर आप खुद खरीदते हैं’. (फोटो साभार: balanvidya/Instagram)

विद्या बालन ने बातचीत के दौरान खुलासा किया घर के कामों में प्रोड्यूसर हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर उनकी मदद करते हैं ‘आखिरकार ये हमारा घर है’. (फोटो साभार: balanvidya/Instagram)

विद्या बुद्धिमानी भरे जवाबों के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्यों अधिकतर कंपनियों के सीईओ मेल होते हैं तो उन्होंने कहा कि ‘मुझे लगता है कि महिलाओं ने देर से काम शुरू किया है’. (फोटो साभार: balanvidya/Instagram)

विद्या ने कहा कि ‘हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं इसलिए, अभी नहीं तो कभी नहीं’ इसलिए अपने बारे में सोचने से परहेज नहीं करना चाहिए. (फोटो साभार: balanvidya/Instagram)

विद्या ने ये भी कहा कि होममेकर बनने में भी बुराई नहीं हैं. अगर होममेकर होते हुए अपने बच्चे की परवरिश करना अच्छा लगता है कि ये भी अच्छा है. (फोटो साभार: balanvidya/Instagram)

विद्या बालन हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म ‘नीयत’ की शूटिंग खत्म कर लंदन ट्रिप से लौटी हैं. इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं. (फोटो साभार: balanvidya/Instagram)