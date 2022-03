News18 हिंदी | March 15, 2022, 23:45 IST Raashi Khanna ने ब्लू पैंटसूट में दिखाया अपना Stunning Look, तस्वीरों में देखा एक्ट्रेस का ग्लैमरस अवतार राशि खन्ना (Raashi Khanna Instagram) ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह बेहद स्टनिंग और ग्लैमरस लग रही हैं. राशि खन्ना (Raashi Khanna Photos) इन दिनों वेब सीरीज 'रुद्राः द एज ऑफ डार्कनेस' (Rudra: The Edge Of Darkness) को लेकर चर्चा में हैं.













1 / 7

'रुद्राः द एज ऑप डार्कनेस' में अजय देवगन के साथ पहली बार काम करने वाली राशि खन्ना इन दिनों चर्चा में हैं. सीरीज में उनकी अदाकारी को खूब सराहा जा रहा है. इन सबके बीच वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. उन्होंने हाल में इंस्टाग्राम पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. (फोटो साभारः Instagram @raashiikhanna)

2 / 7

राशि खन्ना इन तस्वीरों में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. राशि को इलेक्ट्रिक ब्लू पैंटसूट में देखा जा सकता है. (फोटो साभारः Instagram @raashiikhanna)

3 / 7

राशि खन्ना ने अपने बालों को बन किया हुआ है. उन्होंने हल्का मेकअप भी किया हुआ है. (फोटो साभारः Instagram @raashiikhanna)

4 / 7

राशि ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ईयररिंग्स और एक खूबसूरत टी लॉकेट वाला नेकपीस पहना हुआ है. (फोटो साभारः Instagram @raashiikhanna)

5 / 7

राशि खन्ना ने एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा,"आप क्या सोचते हैं 'टी' का मतलब क्या है? हैशटैग रुद्रा."(फोटो साभारः Instagram @raashiikhanna)

6 / 7

राशि खन्ना ने अपनी अगली तस्वीरों में खुलासा किया कि 'टी' का मतलब 'तोड़-फोड़' है. (फोटो साभारः Instagram @raashiikhanna)

7 / 7

राशि खन्ना ने ब्लू पैंटसूट के लिए क्रीम कलर की हाई हील पहने हुए हैं. राशि ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा,"बुरा ने मानें मंडे ब्लूज... रुद्रा प्रमोशन." (फोटो साभारः Instagram @raashiikhanna)