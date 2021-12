News18 हिंदी | December 29, 2021, 09:42 IST रणबीर कपूर-आलिया भट्ट सीक्रेट डेस्टिनेशन पर सेलिब्रेट करेंगे New Year, मैचिंग आउटफिट में एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (Ranbir Kapoor Alia Bhatt New Year Vacation) न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. दोनों को बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दोनों किस लोकेशन पर न्यू ईयर (New Year 2022) सेलिब्रेट करने गए हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है. हालांकि फैंस का मानना है कि दोनों मालदीव वेकेशन पर गए हैं क्योंकि बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इन दिनों मालदीव में वेकेशन सेलिब्रेट कर रही हैं.













'न्यू ईयर 2022' (New Year 2022) की शुरूआत तीन दिन में होने वाली है. इसे लेकर लोगों के बीच एक्साइटमेंट है. आम आदमी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक इसे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फेवरेट लोकेशन पर जा रहे हैं. एक दिन पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे. दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मालदीव पहुंचे हैं. इसके बाद, मंगलवार रात को मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (Ranbir Kapoor Alia Bhatt Vacation) भी स्पॉट हुए. दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. हालांकि, दोनों किस डेस्टिनेशन पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है. (फोटो साभारः विरल भयानी)

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. रणबीर-आलिया ने एयरपोर्ट लुक के लिए कैजुअल और कंफर्ट आउटफिट को चुना. इन आउटफिट में दोनों ही कलाकार काफी जंच रहे हैं. (फोटो साभारः विरल भयानी)

तस्वीरों में, हम देख सकते हैं कि आलिया भट्ट ने ऑलिव ग्रीन रंग की टी के ऊपर इसी रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था जिसे उन्होंने ट्राउजर के साथ पेयर किया. (फोटो साभारः विरल भयानी)

आलिया ने अपना चेहरा ढकने के लिए एक मास्क पहना था और उन्होंने अपने एयरपोर्ट लुक को कंप्लीट करने के लिए एक चमकीले ऑरेंज कलर का हैंडबैग कैरी किया हुआ था. (फोटो साभारः Instagram @goatimestoi)

वहीं , रणबीर कपूर ने भी ऑलिव ग्रीन कलर की कार्गो पैंट पहनी थी और उन्हें ब्लू टी के साथ पेयर किया था. उन्होंने इसके ऊपर काले रंग की जैकेट पहनी थी और एक बैग ले रखा था. (फोटो साभारः विरल भयानी)

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ने एयरपोर्ट में एंट्री करने से पहले ने पोज दिए. उन्होंने पैपराजी नए साल की शुभकामनाएं दी और पैपराजी ने उन्हें जर्नी की मंगलकामनाएं दीं. (फोटो साभारः विरल भयानी)

फैंस का मानना है कि रणबीर और आलिया मालदीव में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं. इन दिनों मालदीव में अक्षय कुमार-ट्विंकल खन्ना, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी सहित कई अन्य बॉलीवुड सेलेब्स वेकेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं. (फोटो साभारः Instagram @aliaabhatt)

बात करें वर्कफ्रंट की तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अयान मुखर्जी की 'ब्रह्मास्त्र' में दिखाई देंगे, जो 9 सितंबर, 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह पहली बार है कि ये दोनों लव बर्ड्स ऑन-स्क्रीन साथ काम करेंगे. (फोटो साभारः विरल भयानी)