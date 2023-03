News18 हिंदी | Last Updated:March 11, 2023, 08:00 IST 4 पॉप सिंगर्स का चौंकाने वाला सच, कोई पिता की वजह से हुआ गुमनाम, तो किसी दर्दनाक हुई मौत रेमो फर्नांडीस, पलाश सेन, अलीशा चिनॉय और तरसेम ताज. ये वो सिंगर्स हैं, जिन्होंने अपने गानों से बॉलीवुड को नई पहचान दी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अचानक इनकी जिंदगी में क्या हुआ कि अचानक ये लोगों से दूर हो गए. Written by Shikha Pandey









80 और 90 के दशक में इंडस्ट्री में कई पॉप सिंगर्स हुए. कई सिंगर्स के गाने इतने हिट हुए कि लोग उन सिंगर्स को गानों के नाम से जानने लगे. रेमो फर्नांडीस, पलाश सेन, अलीशा चिनॉय और तरसेम ताज. ये वो सिंगर्स हैं, जिन्होंने अपने गानों से बॉलीवुड को नई पहचान दी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अचानक इनकी जिंदगी में क्या हुआ कि अचानक ये लोगों से दूर हो गए. कोई एक हादसे से हो गया बर्बाद तो किसी की दर्दभरी मौत हो गई तो कोई तो अपने पिता की वजह से हो गुमनाम गया.

बाबा सहगल, फाल्गुनी पाठक, लकी अली, सुनीता राव, दलेर मेहंदी जैसे महारथियों के बीच एक ऐसा सिंगर भी था, जिसने इंडियन और वेस्टर्न शैली के गानों से म्यूजिक को इंटरेस्टिंग बना दिया था. इस सिंगर का नाम रेमो फर्नांडीस है. रेमो का जन्म 8 मई, 1953 को गोवा के पंजिम शहर में हुआ था. 90 के दशक में रेमो काफी मशहूर थे. यूथ के बीच उनके गाने काफी पॉपुलर थे. खासकर ‘हम्मा हम्मा’, 'अफलातून अफलातून', 'प्यार तो होना ही था', 'ओ मेरी मुन्नी, मुन्नी मुन्नी बेबी', 'Maria Pita Che', 'Take Me to Calcutta' और 'Bombay City' समेत कई गाने काफी हिट रहे. लेकिन इनके जीवन में फिर एक ऐसा ऊफान आया, जिसने इनके करियर का बहुत कुछ खत्म कर दिया. रेमो इतनी बुलंदियों पर जिस वजह से पहुंचे थे. इसमें सबसे बड़ा हाथ वह बैंड था, जिसको उन्होंने 5 साथियों के साथ बनाया था. जिसका नाम था माइक्रोवेव पावर ट्रंप. साल 2001 की बात है, बैंड के 4 साथी कानपुर प्रस्तुति देकर वापस लखनऊ जा रहे थे अचानक कानपुर-लखनऊ हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें चारों की एक साथ मौत हो गई. इस हादसे के बाद वह सदमे में चले गए थे. साल 2016 में रेमो अपने परिवार के साथ पुर्तगाल में बस गए.

तरसेम सिंह सैनी साल 1989 में आई एल्बम ‘हिट द डेक’ के बाद चर्चा में आए थे. इसके अलावा वो पॉप बैंड स्टीरियो नेशन के लीड भी सिंगर थे. 1996 में बनाया ये बैंड क्रॉस कल्चरल एशियन फ्यूजन था. तरसेम सिंह सैनी ने 90 के दशक में कई सुपरहिट गाने गए थे. कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी ताज ने म्यूजिक दिया था, उन्होंने फिल्म तुम बिन का गाना ‘दारू विच प्यार’ और फिल्म ‘कोई मिल गया’ का गाना ‘इट्स मैजिक’ और ‘रेस’ का गाना ‘मुझपे तो जादू’ गाए जो दर्शकों को काफी पसंद भी आए थे. 55 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. वो लिवर फेलियर की वजह से वह कोमा में चले गए थे.

1965 में गुजरात के अहमदाबाद में जन्मीं अलीशा का असली नाम सुजाता चिनॉय था. 1985 में उनका पहला एल्बम 'जादू' आया, लेकिन उसे असली पहचान 'मेड इन इंडिया' गाने से मिली. अलीशा चिनॉय के हिट गानों की लिस्ट काफी लंबी है. कहा जाता है कि अलीशा को हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय बप्पी लाहिरी को जाता है. बप्पी दा के साथ मिल कर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कई हिट गाने दिये. अलीशा चिनॉय की प्रोफेशनल लाइफ ठीक चल रही थी, लेकिन तभी उनके पापा को कैंसर हो गया. वो पिता के बेहद करीब थीं. इसलिये उन्होंने अपनी सारी चीजों को दरकिनार पिता पर फोकस करने लगी.

पलाश सेन मेडिकल छात्र थे तब उन्होंने एक रॉक बैंड, 'यूफोरिया' बनाया. इस बैंड ने हमें 'माएरी', 'धूम पिचक धूम', 'और गल्ली' जैसे कुछ बेहद यादगार गाने दिए जो आज भी हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. इस ग्रुप ने हमें हिंदी रॉक संगीत के कुछ बेहतरीन गाने दिए. पलाश इतने पॉपुलर हैं तो वो बॉलीवुड के लिए गाने क्यों नहीं बनाते. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों की जी हज़ूरी करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी. उनका कहना है कि वह एक ऐसे कलाकार हैं जो अच्छा संगीत बनाना चाहते हैं और कभी पैसे और शोहरत के पीछे नहीं भागे. यहीं वजह है कि वो धीरे-धीरे गुमनाम हो गए.