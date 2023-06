saif ali khan absent from adipurush movie promotional events people say jai shriram ke naare jo lagane padenge isliye

सैफ अली खान को किस बात का डर? 'आदिपुरुष' के प्रमोशन को नहीं दिया 1 भी दिन, लोग बोले- जय श्रीराम के नारे जो...

Why Saif Ali Khan Stays Away From Adipurush's Promotion : प्रभास और कृति सेनन की फिल्म 'आदिपुरुष' 3 दिन बाद 16 जून को रिलीज हो जाएगी, पर फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले सैफ अली खान अब तक इसके किसी प्रमोशनल इवेंट में नजर नहीं आए हैं. मेकर्स ने उनके लुक से भी पर्दा नहीं उठाया है. फैंस के मन में सैफ अली खान और उनके किरदार को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. क्या मेकर्स इसकी सच्ची वजह बता पाएंगे?