News18 हिंदी | December 29, 2021, 13:20 IST सारा अली खान ने किया खुलासा, बोलीं 'अतरंगी रे' देखने के बाद खूब रोए मां अमृता सिंह और अब्बा सैफ अली खान सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने खुलासा किया है कि फिल्म में उनके किरदार और एक्टिंग के देखने के बाद उनकी मां और अब्बा यानी अमृता सिंह और सैफ अली खान दोनों रोए (Amrita Singh-Saif Ali Khan both Cry after see Atrangi Re) थे. सारा ने कहा कि जब आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व होता तो लगता है कि अपने सभी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं.













सारा अली खान (Sara Ali Khan) इन दिनों अपनी फिल्म 'अतरंगी रे (Atrangi Re)' को लेकर चर्चाओं में हैं. फिल्म में 'रिंकू' का किरदार सारा अली खान ने निभाया है. फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है, जिसको अच्छा रिपॉन्स मिल रहा है. फिल्म देखने के बाद मां अमृता सिंह (Amrita Singh) और अब्बा सैफ अली खान (Saif Ali Khan) का कैसा रिएक्शन था, इस बात का खुलासा हाल ही में सारा ने खुद किया है.

सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने खुलासा किया है कि फिल्म में उनके किरदार और एक्टिंग के देखने के बाद उनकी मां और अब्बा यानी अमृता सिंह और सैफ अली खान दोनों रोए (Amrita Singh-Saif Ali Khan both Cry after see Atrangi Re) थे. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भाई भाई इब्राहिम की प्रतिक्रिया के बारे में बताया.

इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान सारा से पूछा गया कि घर में क्रिटिक्स कौन है? इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, 'सच कहूं तो 'अतरंगी रे' ये सवाल पूछने के लिए एक अच्छी फिल्म नहीं हैं. मुझे लगता है कि मॉम इमोशनल हैं और मेरे अब्बा बहुत ही स्ट्रॉग हैं. लेकिन मुझे पता है कि मैंने मां और अब्बा दोनों को रुलाया है. दोनों फिल्म को देखने के बाद काफी इमोशनल हो गए थे.

सारा ने कहा कि जब आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व होता तो लगता है कि अपने सभी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं.

सारा ने बताया कि सैफ अली खान ने जैसे ही उनकी फिल्म ‘अतरंगी रे’ देखी तुरंत उन्होंने सारा को फोन मिला दिय. जब सैफ ने सारा को फोन किया उस समय आधी रात थी और वह सो गई थीं. सुबह उठने के बाद फोन में सारा ने अपने अब्बा की मिस कॉल देखी और उन्हें तुरंत फोन किया.

सारा ने आगे बताया कि सैफ ने जमकर उनकी तारीफ की और उस दौरान उनकी आंखें भी नम हो गईं. सारा ने कहा सैफ काफी कम बोलते हैं और अपने दिल की बात जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं. 'अतरंगी रे' देखने के बाद सैफ अली खान खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने सारा अली खान की जमकर तारीफ की. अब्बा से अपने काम की तारीफ पाकर सारा भी काफी भावुक हो गईं.

सारा ने इब्राहिम की प्रतिक्रिया का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया, 'मेरे और भाई इब्राहिम के बीच जो इक्वेशन है, वो गंभीरता वाली नहीं है. हम-दोनों एक-दूसरे के साथ मजाक करते हैं. फिल्म देखने के बाद उसने कहा उसे मुझ पर गर्व है, जिस पर मुझे बहुत खुशी होती हैं.'

आपको बता दें कि इस फिल्म में सारा के साथ अक्षय कुमार और साउथ के सुपरस्टार धनुष मुख्य भूमिका में हैं, फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है. फिल्म दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है.