News18 हिंदी | February 23, 2022, 22:33 IST शाहिद कपूर को हर लड़की से हो जाता था प्यार, मीरा राजपूत ने शादी करने से कर दिया था इनकार शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और मीरा राजपूत (Mira Rajpoot) की जोड़ी अक्सर सुर्खियों में रहती है. इन दोनों की जोड़ी को फैंस का बेशुमार प्यार मिलता है. चॉकलेटी हीरो की इमेज वाले एक्टर मीरा से शादी करने से पहले कई बार प्यार में पड़ चुके हैं, इसका खुलासा भी खुद उन्होंने किया था. चलिए आपको बताते हैं एक्टर जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से.













शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर कई फिल्मों को सफल बनाया है. रोमांटिक लड़के की इमेज में तो इन्हें पसंद किया गया था लेकिन कुछ फिल्मों में अपनी इमेज से अलग एक्शन-थ्रिलर फिल्में कर अपनी अदाकारी का परिचय दे कई अवॉर्ड अपने नाम किया. मीरा राजपूत (Mira Rajput) के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे 25 फरवरी 1981 में दिल्ली (Shahid Kapoor Birthday on 25 february in New Delhi) में पैदा हुए इस एक्टर को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार इश्क हो चुका है. (फोटो साभार: shahidkapoor/Instagram)

शाहिद कपूर के अफेयर के किस्से सुर्खियों में रह चुके हैं लेकिन एक्टर को पहली बार प्यार 3 साल की उम्र में हुआ था. इसका खुलासा एक्टर ने खुद एक इंटरव्यू में किया था. (फोटो साभार: shahidkapoor/Instagram)

शाहिद कपूर एक बार सिमी ग्रेवाल के एक चैट शो पर पहुंचें थे, वहां जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कितनी बार प्यार हुआ है तो एक्टर ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया था. (फोटो साभार: shahidkapoor/Instagram)

शाहिद ने बताया था कि ‘ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता. किसी भी लड़के से पूछा जाने वाला खतरनाक सवाल है’. (फोटो साभार: shahidkapoor/Instagram)

शाहिद ने बताया था ‘मैं जब भी किसी लड़की से मिलता हूं तो मुझे प्यार हो जाता था भले ही मैं 3 साल का रहा हूं. ये प्यार सच्चा होता था’. (फोटो साभार: shahidkapoor/Instagram)

ऐसे रोमांटिक हीरो से जब पहली बार मीरा राजपूत की मुलाकात हुई थी तो वह काफी डर गई थीं. उस वक्त मीरा ने शादी करने से मना कर दिया था. (फोटो साभार: shahidkapoor/Instagram)

दरअसल, शाहिद कपूर जब पहली बार मीरा राजपूत से मिले थे तो ‘उड़ता पंजाब’ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद का लुक इतना डरावना था कि मीरा ही नहीं उनके घर वाले भी डर गए थे. (फोटो साभार: shahidkapoor/Instagram)

शाहिद कपूर ने फिल्म की शूटिंग के बाद अपने बाल कटवा लिए. दोबारा जब मीरा राजपूत और उनकी घरवालों से मिले तो स्मार्ट और हैंडसम एक्टर को देख भला कौन शादी से इनकार कर सकता था. (फोटो साभार: shahidkapoor/Instagram)

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की 3-4 बार मुलाकात हुई और साल 2015 में दोनों ने शादी कर ली. (फोटो साभार: shahidkapoor/Instagram)