News18 हिंदी | July 27, 2022, 16:20 IST 'Nikita Roy and The Book of Darkness' में नजर आएंगी सोनाक्षी सिन्हा, इस वजह से बेहद खास होने वाली है फिल्म Nikita Roy and The Book of Darkness: इस फिल्म के बारे में बात करते हुए, सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) कहती हैं, 'कुश और मैं सही तरह के प्रोजेक्ट के लिए सहयोग करना चाहते थे. आखिरकार, हमें कुछ ऐसा मिला जो हम दोनों को पसंद आया और इसके लिए उत्साहित थे.' वहीं, कुश अपनी बहन सोनाक्षी को 'प्रतिभाशाली कलाकार' कहते हैं. Written by Pratik Shekhar











Follow us on

1 / 8

Nikita Roy and The Book of Darkness: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की नई फिल्म का ऐलान हो चुका है. वह जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म 'निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस' में नजर आएंगी, लेकिन यह फिल्म बेहद खास भी होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के जरिए सोनाक्षी के भाई कुश एस सिन्हा निर्देशन में कदम रखने जा रहे हैं. जी हां, सोनाक्षी की इस नई फिल्म का निर्देशन खुद उनके भाई कुश कर रहे हैं. (फोटो साभारः Instagram @aslisona)

2 / 8

फिल्म 'निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस' में परेश रावल और सुहैल नैय्यर भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का निर्माण एनवीबी फिल्म्स द्वारा किया गया है, जिसके प्रमुख निकी भगनानी, विक्की भगनानी और अंकुर तकरानी, ​​कुश एस सिन्हा की क्रेटोस एंटरटेनमेंट और निकिता पाई फिल्म्स की किंजल घोने हैं. (फोटो साभारः Instagram @aslisona)

3 / 8

फिल्म के बारे में बात करते हुए, सोनाक्षी कहती हैं, 'कुश और मैं सही तरह के प्रोजेक्ट के लिए सहयोग करना चाहते थे. आखिरकार, हमें कुछ ऐसा मिला जो हम दोनों को पसंद आया और इसके लिए उत्साहित थे.' वहीं, कुश अपनी बहन सोनाक्षी को 'प्रतिभाशाली कलाकार' कहते हैं. (फोटो साभारः Instagram @aslisona)

4 / 8

कुश कहते हैं, 'मैंने हमेशा उन फिल्मों में काम करने के लिए उनकी प्रशंसा की है जिन पर वह पूरी तरह से विश्वास करती थीं. मैंने उन्हें एक कलाकार के रूप में और सिनेमा में उनकी यात्रा को देखा है. अब, मैं भी इसका हिस्सा बनने जा रहा हूं. जब मुझे यह स्क्रिप्ट मिली, तो मैंने सोनाक्षी से इसे देखने के लिए कहा. हम दोनों इस विषय के प्रति आकर्षित महसूस कर रहे थे और तभी हमने एक साथ काम करने का फैसला किया.' (फोटो साभारः Instagram @aslisona)

5 / 8

उनका कहना है कि वह परेश रावल, सोनाक्षी और सुहैल नैय्यर जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं. (फोटो साभारः Instagram @aslisona)

6 / 8

वह आगे कहते हैं, 'यह क्रेटोस एंटरटेनमेंट में मेरी टीम के लिए निकी भगनानी और विक्की भगनानी के साथ सहयोग करने का एक शानदार अवसर है. वे वर्षों से हमारे दोस्त हैं और यह परियोजना उस रिश्ते का एक स्वाभाविक विस्तार है. यह हम सभी के लिए एक पूर्ण जीत है.' (फोटो साभारः Instagram @aslisona)

7 / 8

बता दें, NVBF (निकी और विक्की भगनानी फिल्म्स) भाइयों, निकी और विक्की भगनानी और अंकुर तकरानी द्वारा संचालित एक तेजी से बढ़ता हुआ प्रोडक्शन हाउस है. (फोटो साभारः Instagram @aslisona)

8 / 8

कुश एस सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म 'निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस' अगले साल 2023 में रिलीज होने की उम्मीद है. (फोटो साभारः Instagram @aslisona) (इनपुट- IANS)