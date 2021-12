News18 हिंदी | December 15, 2021, 05:50 IST Spider Man No Way Home से लेकर ‘जर्सी’ तक, दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्मों की देखिए List 2021 का आधा दिसंबर बीत चुका है. कोरोना महामारी की वजह से अब तक रिलीज नहीं हो पाई कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं. साल के आखिरी में एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज दर्शकों को मिलने वाला है. हम आपको ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जो जाते जाते साल में आपका मनोरंजन करने के लिए तैयार है. एडवांस बुकिंग की वजह से एडवांस से हाउस फुल हो चुके फिल्म Spider Man No Way Home से लेकर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 83 का मजा आप कड़कड़ाती ठंड के बीच लेने के लिए तैयार हो जाइए.













जाते-जाते साल में मार्वल्स की फिल्म Spider Man No Way Home इंडिया में हिंदी-इंग्लिश के अलावा तमिल-तेलुगू में भी रिलीज की जाएगी तो रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की क्रिकेट पर आधारित फिल्म 83, शाहिद कपूर की ‘जर्सी’ (Jersy) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ‘अतरंगी रे’ (Atrangi Re) और अल्लू अर्जुन की पुष्पा आपका मनोरंजन करने के लिए तैयार है. आईए देखते है दिसंबर के आखिर में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट. (फोटो साभार:taran adarsh/Twitter)

स्पाइडरमैन फिल्म Spider Man No Way Home आज रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में लीड रोल में टॉम हॉलैंड हैं. इस फिल्म में मल्टी यूनिवर्स के बारे में दिखाया जाएगा,जिसमें सारे टाइम जोन के विलेन एक साथ एक जगह आ जाते हैं. ये फिल्म इंडिया में हिंदी-इंग्लिश के अलावा तमिल-तेलुगू में भी रिलीज की जाएगी. (फोटो साभार: taran adarsh/Twitter)

रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड क्रिकेट पर आधारित फिल्म ‘ 83’ देश भर के थियेटर में 24 दिसंबर को रिलीज की जाएगी. इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा. (फोटो साभार: ranveersingh/Instagram)

आनंद एल राय के निर्देशन में बनी सारा अली खान और अक्षय कुमार की फिल्म ‘अतरंगी रे’ (Atrangi Re) 24 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार धनुष भी हैं. (फोटो साभार:saraalikhan95 )

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म ‘जर्सी’ भी स्पोर्ट्स ड्रामा पर आधारित फिल्म है. 'जर्सी' 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. ये फिल्म इसी नाम से रिलीज हुई साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक है.फोटो साभार:taran adarsh/Twitter )

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘पुष्पा’ 17 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है.(फोटो साभार: Film Poster)

आर माधवन की अपकमिंग सीरीज ‘डिकप्ल्ड’ 17 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. इस फिल्म में माधवन का एक अलग अंदाज दर्शकों को देखने को मिलने वाला है. (फोटो साभार: Netflix)

‘द मैट्रिक्स रिसरेक्शन’ सीरीज के चौथे चैप्टर का इंडिया में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म भारत में 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.