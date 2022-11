News18 हिंदी | Last Updated:November 12, 2022, 15:58 IST इन भारतीय कैरेक्टर्स ने हॉलीवुड सीरीज में छोड़ी कल्चर की छाप, दुनियाभर की हसीनाओं ने लुटाया प्यार भारतीय फिल्में दुनिया के सभी देशों में एक खास स्थान रखती हैं. शुरुआत से ही बॉलीवुड फिल्मों का रूस से लेकर इंग्लैंड तक और जापान से लेकर अमेरिका तक काफी क्रेज रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की सीरीज में भारतीय करेक्टर्स भी काफी चर्चित हैं. हॉलीवुड की कई सीरीज में इंडियन करेक्टर्स ने कल्चर की अमिट छाप छोड़ी है. यंग जनरेशन आज भी इन करेक्टर्स के जरिए भारत को जानते हैं. कई हॉलीवुड सीरीज में भारतीय किरदारों को काफी अहमियत दी गई है. आइये जानते हैं ऐसे ही कुछ भारतीय करेक्टर्स जिन पर दुनियाभर की हसीनाओं ने प्यार लुटाया है. Written by Shyamoo Pathak











Follow us on

1 / 5

अमेरिका के जाने-माने प्रोड्यूसर चक लौरे (chuck lorre) की फेमस टीवी सीरीज बिग बैंग थ्योरी (Big Bang Theory) दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक है. इस कॉमेडी सीरीज में राजेश रामायण कुत्रपल्ली का किरदार निभाने वाले कुणाल नय्यर ( Kunal Nayyar) अब अमेरिका में रहते हैं. भारतीय मूल के कुणाल ने इस सीरीज के जरिए काफी शोहरत हासिल की और लड़कियों के दिल में खास जगह बनाई. कुणाल ने साल 2006 में मिस इंडिया रह चुकी नेहा कपूर से शादी की है. (फोटो साभार-Instagram@kunalkarmanayyar)

2 / 5

साल 2012 में शुरू हुआ कॉमेडी टीवी शो द मिंडी प्रोजेक्ट (The Mindy Project) अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है. इस सीरीज में मिंडी का मुख्य किरदार निभाने वाली मिंडी केलिंग ने लाखों लोगों का दिल जीता. मिंडी अपनी लव लाइफ के बारे में अपने कलीग्स से सलाह लेती है. जिसे एक कॉमिक अंदाज में पेश किया गया है. इस सीरीज के 6 सीजन प्रसारित किए गए हैं. इस सीरीज की मिंडी को लाखों लोगों ने प्यार दिया. आज भी मिंडी के दुनिया भर में लाखों फैन्स हैं. (फोटो साभार-Instagram@ mindykaling)

3 / 5

पंजाबी पहलवान दिलीप सिंह राणा अपने भारी भरकम शरीर के लिए जाने जाते हैं. दिलीप सिंह उर्फ द ग्रेट खली ने WWE में एंट्री मारकर पूरी दुनिया में भारतीय छाप छोड़ी है. खली जैसे ही रिंग में उतरते थे तो पब्लिक उनका नाम चिल्लाने लगती थी. खली के नाम से पूरा स्टेडियम गूंज जाता था. खली के फाइटिंग स्टाइल और गबरू लुक ने लाखों लड़कियों को दीवाना बनाया. (फोटो साभार-Instagram@ thegreatkhali)

4 / 5

रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक के मोगली की कहानी पश्चिम के देशों में बच्चा-बच्चा जानता है. मोगली जंगल में भेड़ियों के बीच बड़ा हुआ था. इस करेक्टर के ऊपर कई फिल्में और सीरीज बनी हैं. कार्टून की दुनिया में भी मोगली एक चमकता सितारा है. पश्चिमी देशों में बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज में भी मोगली की खास जगह है. इस करेक्टर ने भी भारत को काफी पहचान दिलाई. साथ ही हर नई जनरेशन के बच्चों ने भारत को मोगली के किरदार से जानना शुरू किया. (फोटो साभार- Instagram@the_junglebook)

5 / 5

नेटफ्लिक्स की सीरीज Never Have I Ever यंग जनरेशन के बीच काफी पॉपुलर है. इस सीरीज का मुख्य किरदार भारतीय मूल की यंग लड़की देवी विश्वकुमार का है. इस किरदार को निभाने वाली मैत्रेयी रामाकृष्णन (Maitreyi Ramakrishnan) एक भरतीय-कैनेडियन अभिनेत्री हैं. इस सीरीज के जरिए भी भारत को यंग जनरेशन ने जाना. भारतीय मूल की लड़की देवी विश्वकुमार ने भी काफी शौहरत हासिल की है.(फोटो साभार- Instagram@maitreyiramakrishnan)