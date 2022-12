News18 हिंदी | Last Updated:December 18, 2022, 15:10 IST 2022 में 'कांतारा', 'KGF 2'.. साउथ की 8 फिल्मों पर अकेली भारी पड़ी ये बॉलीवुड फिल्म, साल के अंत में चटा दी धूल साल 2022 में बॉलीवुड बनाम साउथ फिल्म को लेकर काफी चर्चाएं हुईं, इसके पीछ की खास वजह रही फिल्मों की कमाई. बॉक्स ऑफिस पर इस साल बॉलीवुड की फिल्मों पर साउथ इंडियन मूवीज जैसे- 'आरआरआर (RRR)', 'केजीएफ 2 (KGF 2)' और 'कांतारा (Kantara)' हावी रही. इसके लेकर कई कलाकरों के बयान भी सामने आए. Author Pratik Shekhar









नई दिल्ली. इस साल बॉलीवुड की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर मिला जुला असर देखने को मिला, 'ब्रह्मास्त्र (Brahmastra)', 'भुल भूलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2)' और 'दृश्यम 2 (Drishyam 2)' को अगर छोड़ दें, तो बाकी लगभग फिल्में कुछ कमाल नहीं दिखा पाईं. ऐसे में कमाई के मामले में साउथ की लगभग सारी पैन इंडिया फिल्में बॉलीवुड फिल्मों पर भारी पड़ती नजर आईं.

अगर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले देखा जाए तो साल 2022 'आरआरआर (RRR)', 'केजीएफ 2 (KGF 2)' और 'कांतारा (Kantara)' सहित अन्य फिल्मों का रहा.

लेकिन, साल के अंत में जब आईएमडीबी (IMBD) ने अपनी 'Best of 2022 Top 10 Most Popular Indian Movies' की लिस्ट जारी की, तब बॉलीवुड की मात्र एक फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)' ने हंगामा मचा दिया.

इस लिस्ट में भले ही साउथ की फिल्म 'आरआरआर' नंबर एक पर रही, लेकिन दूसरी ओर बॉलीवुड फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)' को दूसरा स्थान मिला. इस खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को थोड़ी राहत जरूर दे गई.

बता दें, साल 2022 की पॉपुलर इंडियन मूवीज में टॉप-10 में 9 फिल्में सिर्फ साउथ की रही, और सिर्फ एक फिल्म बॉलीवुड से शामिल हुई. इस लिहाज से देखा जाए तो 'द कश्मीर फाइल्स' ने 'कांटारा', 'केजीएफ 2', 'विक्रम', 'रॉकेट्री', 'मेजर', 'सीता रामम', 'पोंनियिन सेलवन- 1' और '777 चार्ली' जैसी साउथ की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया.

बता दें, विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने बॉक्स ऑफिस पर भी हंगामा मचा दिया था. इस साल 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म लगभग 25 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन लगभग 340 करोड़ के आसपास था.

मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी स्टारर फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. यह फिल्म कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर आधारित थी. इस फिल्म की सफलता के बाद फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की हर तरफ जमकर तारीफें हुईं. अब विवेक जल्द ही 'द दिल्ली फाइल्स' लेकर आने वाले हैं.