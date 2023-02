News18 हिंदी | Last Updated:February 12, 2023, 07:30 IST बेहद हैंडसम और टैलेंटेड हैं कियारा के भाई मिशाल आडवाणी, बॉलीवुड में हैं एक्टिव, करते हैं ये काम कियारा आडवाणी (Kiara Advani Brother Mishaal Advani) क्या करती हैं, क्या पहनती हैं, कहां आती-जाती हैं, इस पर तो सभी की नजर होती है, लेकिन उनके हैंडसम छोटे भाई क्या करते हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है. कियारा की ही तरह उनके भाई भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. लेकिन, वे क्या करते हैं, चलिए आपको बताते हैं. Written by Priya Shukla









मुंबईः कियारा आडवाणी (Kiara Advani) इन दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malotra) संग अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने 7 फरवरी को सिद्धार्थ के साथ जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी की, जिसमें उनके करीबी और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए. कियारा और सिद्धार्थ ने शादी की तस्वीरें शेयर कीं और फैंस के साथ अपने खास पलों को साझा किया. लेकिन, इस रिपोर्ट में हम आपको कियारा-सिद्धार्थ (Kiara Sidharth) के बारे में नहीं, बल्कि एक्ट्रेस के भाई मिशाल आडवाणी (Mishaal Advani) के बारे में बताने जा रहे हैं जो लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहते हैं. कियारा के भाई मिशाल क्या करते हैं और उनका प्रोफेशन क्या है, आईये आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @mishaaladvani)

कियारा आडवाणी के छोटे भाई मिशाल बेहद हैंडसम और टैलेंटेड हैं, वह किसी मामले में अपनी बहन से कम नहीं हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @mishaaladvani)

कियारा की ही तरह मिशाल भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. वह एक रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और संगीतकार हैं. उन्होंने 'No My Name' से अपने करियर की शुरुआत की थी. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @mishaaladvani)

मिशाल की उम्र 27 साल है और म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @mishaaladvani)

लेकिन, म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने अपने पुराने प्रोफेशन को अलविदा कह दिया. वह अमेरिकी हिप हॉप स्टार एएसपी रॉकी के साथ भी काम कर चुके हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @mishaaladvani)

मिशाल के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उनका म्यूजिक को लेकर प्यार साफ नजर आता है. मिशाल ने कियारा की संगीत सेरेमनी में भी परफॉर्मेंस दी थी. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @mishaaladvani)

मिशाल बड़ी बहन कियारा के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं. दोनों के प्यार की झलक इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखने को मिलती है. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @mishaaladvani)