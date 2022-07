News18 हिंदी | July 02, 2022, 07:23 IST South Celebs: पर्दे पर अपनी शानदार एक्टिंग से धमाल मचाते हैं ये फिल्म स्टार्स, रियल लाइफ में हैं डॉक्टर! Doctors who are actors in real life: फिल्म इंडस्ट्री का हर अभिनेता अपने द्वारा निभाए गए कई किरदारों में जान फूंकने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. वे सड़क किनारे रोमियो से लेकर, एक अच्छे माता-पिता, एक वकील, एक डॉक्टर, जैसे कई भूमिकाओं को यथार्थ रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, कई ऐसे अभिनेता हैं जिनके पास एक्टिंग में कदम रखने से पहले अलग-अलग योग्यताएं और डिग्री हैं. आज हम आपको ऐसे स्टार्स के बारे में बताते हैं जो डॉक्टर भी हैं... Written by Mohani Giri











तेलुगू अभिनेता भरत रेड्डी (Bharat Reddy) जो कई सफल तेलुगू फिल्मों जैसे 'ईनाडु', 'थलाइवी' में दिखाई दिए और अन्य पेशे से वे हृदय रोग विशेषज्ञ (cardiologist) भी हैं. उन्होंने अपोलो अस्पताल हैदराबाद में कार्डियोलॉजी विभाग में एक जूनियर सलाहकार (junior consultant) के रूप में भी काम किया है.

दक्षिण की अभिनेत्री साई पल्लवी (Sai Pallavi) जो तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्मों में दिखाई देती हैं, वे भी एजुकेशन से डॉक्टर हैं. उन्होंने 2016 में त्बिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी. हालांकि, अपने अभिनय के जुनून के कारण वे पेशे से डॉक्टर की बजाए एक्ट्रेस बन गईं.

रूपा (Actress Roopa) जो 2020 की तेलुगू फिल्म 'उमा महेश्वर उग्र रूपस्या' (Uma Maheshwara Ugra Rupasya) में सत्यदेव के साथ अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उनका जन्म और पालन-पोषण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ है और वह एजुकेशन से वे एक डॉक्टर हैं, लेकिन सिनेमा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें डॉक्टर के बजाय एक्ट्रेस बना दिया.

भारतीय तेलुगू फिल्म निर्देशक और टीवी प्रजटेंटर ओमकार (Ohmkar) जिन्होंने कई सफल टीवी शो और 'राजू गरी गढ़ी सीरीज' जैसी फिल्में बनाई हैं, वे भी पेशे से एक डॉक्टर हैं. उन्होंने फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन किया है लेकिन उन्हें फिल्में बनाने में दिलचस्पी थी.

शिवानी राजशेखर (Shivani Rajashekar) वर्तमान में तमिल और तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. वे भी अपने पिता की तरह एजुकेशन से एक डॉक्टर हैं. उन्होंने हैदराबाद के अपोलो मेडिकल कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की है. हालांकि, वे फिल्में बनाने और एक्टिंग करने में दिलचस्पी रखती हैं और अपने दिल की सुनती हैं लिहाजा उन्होंने डिग्री रहते हुए भी ग्लैमरस इंडस्ट्री को चुना.

एक्ट्रेस श्री लीला (Actress Sree Leela), जिन्होंने तेलुगू में 'पेल्ली संदाद' से लोकप्रियता हासिल की है. मौजूदा वक्त में वे अपने एमबीबीएस फाइनल इयर की पढ़ाई कर रही हैं. उन्होंने 'Dhamaka’ with Ravi Teja, ‘Anaganaga Oka Raju’, और ‘Yet to be titled’ जैसी फिल्मों में काम किया है.