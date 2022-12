News18 हिंदी | Last Updated:December 17, 2022, 16:50 IST Avatar के आगे कुछ नहीं है RRR और KGF 2 का कलेक्शन, ये हैं दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में 'अवतार 2' (Avatar 2) ने भारत में रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, पर यह पहले दिन की कमाई के मामले में 'एवेंजर्स: एंड गेम' (Avengers: Endgame) को पछाड़ नहीं पाई जो दुनियाभर में कलेक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर है, पहले स्थान पर अभी भी जेम्स कैमरून की 'अवतार' (Avatar) है. आइए, विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों और उनके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में जानते हैं. Written by Abhishek Nagar









Follow us on

1 / 9

नई दिल्ली: जेम्स कैमरून का कहना है कि 'अवतार' (Avatar) और इसके सीक्वल 'अवतार 2' को बनाने का कारण कभी पैसा नहीं था, पर 'अवतार' दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसकी सीक्वल 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) भी बॉक्स ऑफिस पर तुफानी कमाई करती दिखाई दे रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'अवतार 2' ने रिलीज के पहले दिन 38-40 करोड़ रुपये की कमाई की है. आइए, दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं.

2 / 9

अवतार: जेम्स कैमरून की मास्टपीस 'अवतार' जब साल 2009 में रिलीज हुई थी, तो इसने अपने जादू से दर्शकों को हैरान कर दिया था. पैंडोरा की खूबसूरत दुनिया ने लोगों को मोह लिया था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'अवतार' ने दुनियाभर में 241 अरब रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है.

3 / 9

एवेंजर्स: एंडगेम- एवेंजर्स फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त ने 2019 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' की विनाशकारी घटनाओं के बाद 'एवेंजर्स' ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'एवेंजर्स: एंडगेम' ने दुनियाभर में 231 अरब रुपये से ज्यादा कमाए हैं.

4 / 9

टाइटैनिक: जेम कैमरून की एक और मास्टरपीस 'टाइटैनिक' रिलीज के लगभग 24 साल बाद भी सिनेमा की दुनिया में खास अहमियत रखती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'टाइटैनिक' का ग्लोबल कलेक्शन 182 अरब रुपये से ज्यादा है.

5 / 9

स्टार वार्स: एपिसोड VII - द फोर्स अवेकेंस: यह फिलम साल 2015 में आई थी. साइंस फिक्शन की दुनिया को पर्दे पर साकार करने वाली 'स्टार वार्स: एपिसोड VII' का ग्लोबल कलेक्शन 171 अरब रुपये के पार है.

6 / 9

एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर- फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एवेंजर्स और उनके साथी शक्तिशाली थानोस को हराने की कोशिश करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' ने दुनियाभर में 169 अरब रुपये से ज्यादा कमाए हैं.

7 / 9

स्पाइडर-मैन: नो वे होम- फिल्म में दिखाया गया है कि जब स्पाइडर-मैन की पहचान सामने आ जाती है, तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता है. जब मैजिक गलत हो जाता है, तो दूसरी दुनिया के खतरनाक दुश्मन दिखाई देने लगते हैं, जो पीटर को यह पता लगाने के लिए मजबूर करते हैं कि वास्तव में स्पाइडर-मैन होने का क्या मतलब है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' ने दुनियाभर में करीब 158 अरब रुपये कमाए हैं.

8 / 9

जुरासिक वर्ल्ड: फिल्म में दिखाया गया है कि जुरासिक पार्क की मूल साइट पर बनाए गए एक नए थीम पार्क में हाइब्रिड डायनासोर को पाला-पोसा जा रहा है, जो नियंत्रण से बाहर होने के बाद लोगों के खून का प्यासा बन जाता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'जुरासिक वर्ल्ड' ने दुनियाभर में 138 अरब रुपये से ज्यादा कमाए हैं.

9 / 9

द लायन किंग: फिल्म में दिखाया गया है कि एक युवा शेर अपने पिता की हत्या के बाद जिम्मेदारी और बहादुरी का सही अर्थ जानने के लिए अपना जंगल छोड़कर कहीं और भाग जाता है. फिल्म का कॉन्सेप्ट हर किसी को काफी पसंद आया था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'द लायन किंग' ने दुनियाभर में 137 अरब रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है.