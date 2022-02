News18 हिंदी | February 28, 2022, 18:16 IST यूक्रेन में रहकर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले Sean Penn को जानते हैं आप? जान की बाजी लगाकर कर रहे हैं शूटिंग Sean Penn हॉलीवुड के जानेमाने एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी. इन दिनों वो यूक्रेन में रहकर रूस-यूक्रेन युद्ध पर डॉक्यूमेंट्री शूट कर चर्चा में आ गए हैं. जानें उनके बारे में सबकुछ.













यूक्रेन और रूस (Russia-Ukraine War) के बीच युद्ध जारी है. लोग किसी तरह अपनी जान की बाजी लगाकार सुरक्षित निकलना चाहते हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा भी एक्टर है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर यूक्रेन में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा है. दिग्गज अभिनेता Sean Penn अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में रूस द्वारा किए गए हमले के बारे में बताएंगे. Sean Penn को अगर आप नहीं जानते हैं तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे. (फाइल फोटो)

Sean Penn हॉलीवुड के जानेमाने एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी. उनके पिता भी डायरेक्टर थे. Sean penn के पहले शो 'Little House on the Prairie' को उनके पिता ने ही डायरेक्ट किया था. (फाइल फोटो)

आखिरकार कुछ सालों तक टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने फिल्मों में 1981 में डेब्यू किया. इसके बाद करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने कई जबरदस्त फिल्में की. 1995 में आई फिल्म 'डेड मैन वॉकिंग' से Sean Penn को अलग पहचान मिली.(फाइल फोटो)

इतना ही 'डेड मैन वॉकिंग' के लिए Sean Penn को ऑस्कर में नॉमिनेट तक किया गया. Sean Penn को फिल्म मिस्टिक रिवर के लिए पहला और दूसरा ऑस्कर मिल्क के फिल्म के लिए मिला था.(फाइल फोटो)

इसके बाद Sean penn ने डायरेक्शन में उतरने का फैसला किया. 'द इंडियन रनर' फिल्म से उन्होंने डायरेक्शन में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'द क्रॉसिंग गार्ड' और 'द प्लेज' नाम की फिल्मों को बनाया. Sean penn ने 9/11 अटैक पर भी फिल्म बनाई थी. उनकी फिल्म 'इंटू द वाइल्ड' को भी ऑस्कर नॉमिनेशन मिली थी. (फाइल फोटो)

Sean Penn के निजी जीवन की अगर बात करें तो 1984 में उन्होंने Elizabeth McGovern से और 1985 में मैडोना से शादी रचाई थी. मैडोना ने तो तलाक के लिए अप्लाई भी किया था लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया था. इसके बाद मैडोना ने 1989 में तलाक ले लिया था. Sean Penn ने तीसरी शादी रॉबिन राइट से 1996 में की थी. लेकिन दोनों 2010 में अलग हो गए. (फाइल फोटो)

Sean Penn का अफेयर एक्ट्रेस चार्लीज थेरॉन के साथ भी रहा. 2020 में Sean Penn ने लाइला जॉर्ज से शादी की थी. हालांकि, ये शादी भी 2021 में टूट गई थी. (फाइल फोटो)

फिलहाल Sean Penn अपनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सुर्खियों में हैं. वो पिछले कई कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के विवाद पर गहरी नजर रखे हुए हैं और अब युद्ध की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं.(फाइल फोटो)