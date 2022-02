News18 हिंदी | February 15, 2022, 15:06 IST Ukraine-Russia coflict: इन 6 फिल्मों से समझें यूक्रेन-रूस का विवाद, सारा कन्फ्यूजन होगा खत्म रूस यूक्रेन पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है. आपको बता दें कि यूक्रेन की जनता की लाचारी को भी कई फिल्मों में दिखाई गई है. ऐसी कई फिल्में यूक्रेन के मूवी प्लेटफॉर्म Takflix पर देखा जा सकता है.













यूक्रेन और रूस के बीच चल 2014 से लड़ाई चल रही है. लेकिन, यह अब उग्र रूप ले चुका है. हालात ये हैं कि 1.30 लाख रूसी सेना ने यूक्रेन को घेर लिया है. रूस यूक्रेन पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है. आपको बता दें कि यूक्रेन की जनता की लाचारी को भी कई फिल्मों में दिखाई गई है. ऐसी कई फिल्में यूक्रेन के मूवी प्लेटफॉर्म Takflix पर देखा जा सकता है. इन फिल्मों में रूस और यूक्रेन की जंग को दिखाया गया है. (स्क्रीनशॉट)

Cyborgs: 2014 में यूक्रेन की सेना और मिलिट्री वालिंटियर्स ने Donetsk Airport को लंबे समय तक सुरक्षित रखा. इसी पर यह फिल्म Cyborgs बनाई गई है. फिल्म में इन जाबांज सिपाहियों को दिखाया गया है. (स्क्रीनशॉट)

The Cacophony of the Donbas: 1930 में Donbas Symphony नाम की साउंड डॉक्युमेंट्री बनी थी. इसमें डोनबास को एक ताकतवर इंडस्ट्र‍ियल इलाके के तौर पर दिखाया गया था. बाद में 2020 में The Cacophony of the Donbas इस इलाके की सच्चाई को दिखाया गया है. इस फिल्म में भी युद्ध को दिखाया गया है. फिल्म में भरपूर एक्शन, खूब-खराबा और लोगों की मौत को दिखाया गया है. (स्क्रीनशॉट)

नो ऑव्यस साइन: 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी ओकसाना नाम की महिला के इर्द गिर्द घूमती है. उस महिला को पोस्ट ट्रॉमैट‍िक स्ट्रेस ड‍िस्ऑर्डर (PTSD) पेनिक अटैक और युद्ध के भयाव यादों से गुजरती है. (स्क्रीनशॉट)

वार नोट: 2021 में रिलीज फिल्म वॉर नोट में सैनिकों और वॉलिंटियर्स की रोजमर्रा की कहानी को दिखाया गया है. इस फिल्म में यूक्रेन सैनिकों के कई रियल वीडियोज भी दिखाए गए हैं. इस फिल्म में फ्रंटलाइन में खडे़ सिपाहियों की असल सच्चाई दिखाई गई है.(स्क्रीनशॉट)

Train Kyiv- War: यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में Kyiv से लेकर Kostiantynivka तक सफर को दिखाया गया है. यह मंज‍िल वॉर जोन के नजदीक मौजूद एक छोटा सा शहर होता है. कई लोग हर दिन युद्ध के मैदान से इस सफर में चलते हैं. यह बेहद दिलचस्प कहानी है. लोगों को यह फिल्म काफी पसंद आई थी. (स्क्रीनशॉट)

बैड रोड: बैड रोड 2020 में रिलीज हुई फिल्म थी. इस फिल्म की डायरेक्टर ने फिल्म को बनाने और रिसर्च में काफी मेहनत की थी. उन्होंने कई सैनिकों और आम नागरिकों की कहानियों को सुना था. इस फिल्म को काफी तारीफ मिली थी. (स्क्रीनशॉट)