News18 हिंदी | May 31, 2022, 08:00 IST 'Lahore' की एक्ट्रेस श्रद्धा दास ने ब्लैक साड़ी और बैकलैस ब्लाउज में ढाया कहर, फ्लॉन्ट की पतली कमर तो श्रद्धा दास (Shraddha Das) साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस हैं लेकिन वे तमिल-तेलुगू के अलावा और भी दूसरी भाषाओं की फिल्मों में काम करती हैं. अभिनेत्री अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक को लेकर जानी जाती हैं. पर्दे पर वे अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतती हैं तो सोशल मीडिया पर ग्लैमस अंदाज से. एक बार फिर श्रद्धा अपनी तस्वीरों से फैंस का अटेंशन लेतीं दिख रही हैं. Written by Mohani Giri











श्रद्धा ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर डिजाइनर ब्लैक साड़ी में पिक्चर्स शेयर की हैं जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है. (Photo Source- Shraddha Das Instagram)

शायद ही कोई होगा जिसकी मिल्की ब्यूटी के ब्लैक लुक पर नजर पड़े और वो इन तस्वीरों पर ठहरे ना. (Photo Source- Shraddha Das Instagram)

स्लीवलैस ब्लाउज पहन उल्टे पल्लू की साड़ी में एक्ट्रेस अपने कर्वी लुक का कतई कहर ढाती दिख रही हैं. (Photo Source- Shraddha Das Instagram)

तस्वीरों में अभिनेत्री अपनी पतली कमर को फ्लॉन्ट करते नजर आ रही हैं. (Photo Source- Shraddha Das Instagram)

नए फोटो एल्बम पर श्रद्धा ने कैप्शन में लिखा, You, me, and a beautiful black saree..यानी फैंस, वे और खूबसूरत काली साड़ी...(Photo Source- Shraddha Das Instagram)

इसमें कोई दो राय नहीं कि एक्ट्रेस इन पिक्चर्स में 'फायर' या कहें 'कातिल लुक' में दिख रही हैं. (Photo Source- Shraddha Das Instagram)

बैकलैस पोज में श्रद्धा. (Photo Source- Shraddha Das Instagram)