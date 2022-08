News18 हिंदी | August 27, 2022, 07:18 IST PHOTOS: आकांक्षा पुरी ने बर्थडे पर शेयर की अब तक की सबसे बोल्ड तस्वीरें, मीका सिंह ने दिया रिएक्शन Akanksha Puri PICS: साउथ फिल्म इंडस्ट्री और टीवी का जाना-माना चेहरा आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri) पिछले दिनों स्वयंवर शो 'मीका दी वोहती' को लेकर चर्चा में थीं और वे ही इसकी विनर बनीं. उस वक्त भले ही सबको यही लगा हो वे दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे को हो गए हों और शो खत्म होने के बाद साथ रहेंगे. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ वीक पहले ही आकांक्षा दुबई ट्रिप पर बिना मीका सिंह के दिखी थीं. इसी बीच उन्होंने अपने बर्थडे की तस्वीरें शेयर की हैं और इन पर मीका सिंह का भी कमेंट आया है.











1 / 8

लेटेस्ट तस्वीरों में आकांक्षा बेहद बोल्ड दिख रही हैं.

2 / 8

आकांक्षा की ये तस्वीरें उन फैंस को हैरान कर रही हैं जिन्होंने उन्हें Vighnaharta Ganesha में माता पार्वती के रोल में देखा था.

3 / 8

ये आकांक्षा का अब तक का सबसे बोल्ड फोटोशूट बताया जा रहा है.

4 / 8

अभिनेत्री की ये पिक्चर्स उनके बर्थडे की हैं जिनमें वे काफी स्टनिंग दिख रही हैं.

5 / 8

आकांक्षा ने तस्वीरें शेयर कर लिखा, My Birthday Vibe Happy birthday to me ……!!

6 / 8

अभिनेत्री की पिक्चर्स पर मु पंजाबी ने भी बर्थड़े विश किया है और उनके नीचे ही मीका सिंह ने लिखा, Happy Birthday Sweetheart..

7 / 8

एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम पर भी Birthday Wishes की स्टोरीज शेयर की हैं.

8 / 8

गूगल पर एक्ट्रेस का बर्थडे 26 जुलाई को आ रहा है, जबकि उन्होंने 25 अगस्त के दिन सेलिब्रेट किया है.