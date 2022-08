News18 हिंदी | August 01, 2022, 12:53 IST Akanksha Puri PICS: 'Mika Di Vohti' जीतने के बाद दुबई घूमने निकलीं आकांक्षा पुरी, साथ नहीं दिखे मीका सिंह Akanskha Puri PHOTOS: आकांक्षा पुरी साउथ फिल्मों और हिंदी टीवी शो में काम करती हैं. अभिनेत्री को 'विघ्नहर्ता गणेश' में देवी पार्वती के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी से उन्हें बड़ी पहचान मिली. फिलहाल वे स्वयंवर शो मीका दी वोहती जीतने को लेकर चर्चा में हैं. शो खत्म होते ही एक्ट्रेस सात समंदर पार घूमने निकली हैं. Written by Mohani Giri











हाल ही में आकांक्षा पुरी ने अपने सोशल अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे दुबई के खूबसूरत लोकेशन पर दिख रही हैं. उनकी नई पिक्चर्स को देख कुछ एक फैन उनसे पूछ रहे हैं कि मीका सिंह कहां है? वहीं कुछ ने उनकी मिकासा कहते हुए रिएक्शन दिया है.

तस्वीर में एक्ट्रेस बुर्ज खलीफा के पास फूलों से सजी एक खूबसूरत साइकिल के साथ पोज देते नजर आ रही हैं. पिक्चर के कैप्शन में आकांक्षा ने लिखा, 'Dubai …. I will never get over you..'फोटो में आकांक्षा की Cuteness Overloaded है...

शो खत्म होते ही आकांक्षा भले ही UAE की सैर पर निकल गई हों लेकिन उनकी किसी पिक्चर में मीका सिंह नहीं दिखे. जबकि फैंस को लग रहा था कि शो जीतने के बाद वे दोनों एक- दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कहीं घूमने जाएंगे.

फोटो में आकांक्षा दुबई के मशहूर मॉल में दिख रही हैं.

यहां वे दुबई जाने वाली फ्लाइट में हैं और कोविड के कारण उन्होंने मास्क लगाया हुआ है.

बात अगर एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट को लेकर करें तो वे आखिरी बार मोहसिन खान के साथ 'Jaa Rahe Ho' तुम गाने में दिखी थीं, जो अप्रैल 2022 में रिलीज हुआ था.

आकांक्षा ने 'Tihar', 'Praise the Lord', 'Lodde', 'Samrajyam II: Son of Alexander' जैसी साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया है. वे हिंदी फिल्म 'Calendar Girls' में भी नजर आ चुकी हैं जिसमें वे नंदिता मेनन के रोल में थीं.