November 07, 2022, 07:45 IST PHOTOS: मीका सिंह को अपना 'किंग' बताने वाली आकांक्षा पुरी को पसंद है ये बॉलीवुड हीरो, बयां की फीलिंग्स साउथ फिल्म इंडस्ट्री और टीवी का जाना-माना चेहरा आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri) आए दिन ही अपने ग्लैमरस लुक से चर्चा में रहती हैं. लेकिन आजकल उनकी हर एक पोस्ट पर मीका सिंह का जिक्र किया जाता है, भले ही वे दोनों साथ न हों. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स पोस्ट की हैं जिन पर एक बार फिर तमाम नेटिजन्स ने पंजाबी सिंगर से शादी को लेकर सवाल किए हैं. जबकि एक्ट्रेस ने एक बॉलीवुड हीरो को अपना क्रश बताया है और उसके लिए फीलिंग्स बयां की है.











एक्ट्रेस ने वीकेंड पर ये तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनके बैकग्राउंड में कई ब्रांड की वाइन दिख रही हैं. पिक्चर्स के कैप्शन में उन्होंने फैंस से पूछा Are you ready for the weekend ? तो लोगों ने कमेंट में मीका सिंह का नाम लेकर उन्हें घेरा.

एक यूजर ने आकांक्षा से पूछा, आप मीका सिंह शादी कब करी हो? तो वहीं एक ने उन्हें खुद ही प्रपोज कर दिया और लिखा, चलो शादी कर लेते हैं.

बार में कराए फोटोशूट में आकांक्षा काफी स्टाइलिश दिख रही हैं. स्टाइलस्टेमेंट के मामले में तो आकांक्षा का कोई जवाब नहीं है. वे आए दिन ही अपने ग्लैमरस पिक्स से लोगों का अटेंशन लेती हैं लेकिन तमाम दफा यूजर्स उन्हें ट्रोल भी करते हैं.

पिछले दिनों आकांक्षा को मीका दी वोहती शो जीतने के बाद भी पंजाबी सिंगर से शादी न करने को लेकर ट्रोल किया गया था. जबकि इससे पहले सोशल मीडिया पर मीका सिंह को कई दफा अपना किंग बताती हैं और खुद को उनके दिल की रानी. हालांकि, अब आकांक्षा कभी भी मीका सिंह के साथ नहीं दिखतीं. कुछ पोस्ट को देखकर तो लोगों ने उनके ब्रेकअप का भी अंदाजा लगा लिया है.

वहीं आकांक्षा सिंह ने एक तस्वीर को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर ईशान खट्टर को अपना क्रश बताया है.

तस्वीर में आकांक्षा एवरग्रीन ब्यूटी जीनत अमान के साथ दिख रही हैं, जिनके साथ उन्होंने एक प्रोजेक्ट में स्क्रीन साझा की है.