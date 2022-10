News18 हिंदी | Last Updated:October 19, 2022, 10:15 IST आकांक्षा पुरी ने PHOTOS शेयर कर प्यार को लेकर लिख दी ये बात, नेटिजन बोला- मीका सिंह से ब्रेकअप? साउथ फिल्म इंडस्ट्री और टीवी का जाना-माना चेहरा आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri) आए दिन ही अपने ग्लैमरस लुक से चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने देसी अवतार से फैंस का अटेंशन ले रही हैं. Written by Mohani Giri











एक्ट्रेस ने सिंपल देसी लुक में अपने दिलकश पोज से फैंस को रिझा रही हैं.

माथे पर छोटी सी बिंदी और प्रिंटेड साड़ी में आकांक्षा बेहद आकर्षक दिख रही हैं.

अभिनेत्री की स्माइल उनके चेहरे की रौनक बढ़ा रहा है.

तस्वीर को पोस्ट करते हुए आकांक्षा ने लिखा, 'Love is easy but the Queen is busy ❤️' तमाम लोग उनके इस कोट को मीका सिंह से जोड़कर देख रहे हैं.

अभिनेत्री के ऐसा लिखने पर नेटिजन ने सवाल किया कि Separated..? दरअसल, उसका इशारा मीका सिंह को लेकर है जिसे वे अपना कई दफा किंग बताती आई हैं. गौरतलब है कि आकांक्षा ने मीका दि वोहती शो को जीता था और तब उन्हें ही मीका सिंह की दुल्हनिया कहा जा रहा है, चूंकि वे अपने 12 साल पुराने दोस्त को पार्टनर के रूप में भी चुनना चाहती थीं.

कुछ यूजर्स आकांक्षा को साड़ी में देख उनके vighnaharta Ganesh season 2 में कमबैक करने की गुजारिश कर रहे हैं.

बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें टीवी शो के अलावा आकांक्षा तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है. आकांक्षा ने मधुर भंडारकर की फिल्म Calendar Girls से अपने एक्टिंग करिअर की शुरुआत की थी.