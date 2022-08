News18 हिंदी | August 14, 2022, 07:30 IST Nayanthara Vignesh Shivan: नयनतारा संग फ्लाइट में रोमांटिक हुए निर्देशक निग्नेश शिवन, यहां निकले साथ में घूमने Vignesh Shivan And Nayanthara PHOTOS: नयनतारा- विग्नेश शिवन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के न्यू मैरिड कपल हैं और दोनों ने 9 अगस्त को ही अपनी शादी के 2 माह पूरे किए हैं. इसी बीच ये दोनों एक बार फिर अपनी हनीमून लीव पर निकले हैं जिसके बारे में खुद निर्देशक ने जानकारी दी है. Written by Mohani Giri











हाल ही में विग्नेश शिवन और नयनतारा ने थाईलैंड के खूबसूरत लोकेशन पर छुट्टियां मनाई थीं और अब ये कपल स्पेन ट्रिप पर है. तस्वीर में नयनतारा नीले रंग की जैकेट और डेनिम के साथ सफेद टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दे रही हैं जबकि विग्नेश ने स्पोर्टी ब्लैक स्वेटशर्ट पहनी हुई है. (Photo Source- Instagram)

सूरज से बिटामिन डी को लेते नयन और विग्नेश

फोटो में आप विग्नेश को फ्लाइट की अगली सीट पर बैठीं नयनतारा के साथ रोमांटिक होते देख सकते हैं. तस्वीर देखकर लगता है कि वे अपनी वाइफ से इतनी सी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. PICS को शेयर करते हुए विग्नेश ने लिखा, 'After a continuous streak of work work work ! Here we take sometime for ourselves!' (Photo Source- Instagram)

विग्नेश आए दिन ही नयनतारा के साथ रोमांटिक तस्वीरें फैंस के साथ करते हैं, हालांकि दोनों ही हमेशा डीसेंट पोज में होते हैं. (Photo Source- Instagram)

जल्द ही इन दोनों की लव स्टोरी से लेकर शादी की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाएगी. (Photo Source- Instagram)

नयनतारा और विग्नेश की अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री 'नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल' का फर्स्ट लुक टीज़र जारी किया जा चुका है. (Photo Source- Instagram)

Nayanthara: Beyond the Fairytale` 2 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

काम के मोर्चे पर बात करें तो 37 वर्षीय कॉलीवुड एक्ट्रेस को आखिरी बार बड़े पर्दे पर`काथुवाकुला रेंदु काधल` में देखा गया था, जिसे नेटिज़न्स से अच्छी प्रतिक्रिया मिली. अब वे 'गॉडफादर' में दक्षिण अभिनेता मोहन लाल के साथ नजर आएंगी. इसके अलावा शाहरुख खान के साथ निर्देशक एटली की अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म `जवान में भी नजर आएंगी जो अगले साल 2 जून, 2023 को सिनेमाघरों आएगी. (Photo Source- Instagram)

