News18 हिंदी | July 04, 2022, 12:11 IST Nikki Tamboli PICS: दूसरी बार कोविड की मार झेल रहीं निक्की तंबोली ने दिखाए 6 Pack Abs, बनाया फैंस का दिन Nikki Tamboli 6 pack abs: तेलुगू सिनेमा और टीवी पर काम करने वाली निक्की तंबोली इन दिनों कोविड (Covid 19) की चपेट में है और इस बारे में खुद उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर एक फीचर पोस्ट के जरिए जानकारी दी थी. हालांकि, इस बीच भी वे अपने पोस्ट के जरिए लोगों से कनेक्ट रहती हैं. अभिनेत्री ने हाल ही में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे अपने वॉशबोर्ड एब्स को फ्लॉन्ट करते देखी जा सकती हैं. इस फोटोशूट के अलावा भी उन्होंने अपनी एक बोल्ड पिक्चर शेयर की है. Written by Mohani Giri











Follow us on

1 / 5

एक्ट्रेस ने ये पिक्चर दूसरी बार कोविड पॉजेटिव होने के बाद शेयर की है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'Roll out of the bed and show off!!..'इसी के साथ उन्होंने monday #mondaymood #glam #bodygoals #hotmess #nikkitamboli जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया है. (Photo Source- Nikki Tamboli Instagram)

2 / 5

तस्वीर में निक्की तंबोली ग्रे कलर के को-ऑर्ड सेट में अपने 6 पैक्स एब्स (Nikki Tamboli 6 pack abs) को फ्लॉन्ट करते दिख रही हैं. (Photo Source- Nikki Tamboli Instagram)

3 / 5

हाई स्लिट सिल्वर ड्रेस में निक्की तंबोली काफी ग्लैमरस लग रही हैं. (Photo Source- Nikki Tamboli Instagram)

4 / 5

अभिनेत्री की तस्वीरों को देख एक यूजर ने लिखा, 'आपने मेरा दिन बना दिया.' टोन बॉडी को शो कर निक्की लोगों को फिट होने की भी प्रेरणा दे रही हैं! (Photo Source- Nikki Tamboli Instagram)

5 / 5

काम के अलावा निक्की तंबोली अक्सर अपनी तस्वीरों के जरिए भी लोगों का अटेंशन लेती हैं. (Photo Source- Nikki Tamboli Instagram)