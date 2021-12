News18 हिंदी | December 15, 2021, 08:25 IST खेसारी के पानी पानी में Jacqueline Fernandez को टक्कर देने के बाद Akshara Singh ने नए फोटोशूट से मचाया तहलका भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) इन दिनों बादशाह संग फिल्माए गए पानी पानी के भोजपुरी वर्जन को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. गाने को करोड़ों लोग देख चुके हैं जिसमें अभिनेत्री अपने ग्लैमरस अंदाज से श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन फर्नाडिश पर भारी पड़ती दिख रही हैं. हर कोई इस गाने में अक्षरा के अभिनय की तारीफ कर रहा है. इसी बीच उन्होंने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं जो काफी वायरल हो रही हैं.













1 / 5

नए फोटोशूट में अक्षरा ADHYA फैशन एंड डिजाइन के द्वारा तैयार लहंगे में दिख रही हैं. इस लुक में अभिनेत्री मॉर्डन और ट्रेडिशनल के कॉम्बिनेशन वाले लुक में नजर आ रही हैं.

2 / 5

नियोन कलर की डिजाइनर ड्रेस में अक्षरा सिंह बहुत की खूबसूरत दिख रही हैं. तस्वीर के कैप्शन में उन्होंन लिखा, I am my own crush....

3 / 5

भोजपुरी फिल्मों के पर्दे पर तो अक्सर दर्शक अक्षरा एक गांव की गोरी के अवतार में दिखती हैं जबकि असल जिंदगी वे बहुत ही ग्लैमरस हैं.

4 / 5

अक्षरा भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट अदाकाराओं में से एक हैं. वे न सिर्फ अभिनय से लोगों का दिल जीतती हैं बल्कि अपनी खूबसूरती से भी फैंस का अटेंशन लेती हैं.

5 / 5

अक्षरा भोजपुरी सिनेमा की हाईहेस्ट पेड स्टार लिस्ट में आती हैं. बात अगर उनके वर्क फ्रंट को लेकर करें तो वे बहुत जल्द दिनेश लाल निरहुआ के साथ सबका बाप अंगूठा छाप में नजर आने वाली हैं. फिल्म में उनके साथ श्रुति राव में अहम रोल प्ले करेंगी.