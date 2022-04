News18 हिंदी | April 11, 2022, 11:23 IST मां बनने वाली हैं साउथ इंडियन एक्ट्रेस Pranitha Subhash, पति संग रोमांटिक फोटोज शेयर कर दी खुशखबरी Pranitha Subhash Pregnant: साउथ इंडियन एक्ट्रेस प्रणिता सुभाष (Pranitha Subhash) ने फैंस को खुशखबरी दी है कि वो अपने पहले बच्चे के लिए प्रेग्नेंट (Pranitha Subhash Pregnant) हैं. इस खुशखबरी को उन्होंने इंस्टाग्राम पर पति नितिन के साथ रोमांटिक फोटोज (Pranitha Subhash Romantic Photos) शेयर करते हुए दी है. इस जानकारी के मिलने के बाद तो फैंस की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा है. वो भी एक्साइटेड हो गए हैं. Written by Rahul Yadav













1 / 8

एक्ट्रेस प्रणिता सुभाष (Pranitha Subhash) ने इंस्टाग्राम पर अपने पति नितिन के साथ कई फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उन्हें उनके साथ रोमांटिक देखा जा सकता है. तस्वीरों में प्रेग्नेंसी का ग्लो और खुशी साफतौर से एक्ट्रेस के चेहरे पर देखने के लिए मिल रही है. (Images credit- @Pranitha Subhash Instagram)

2 / 8

एक्ट्रेस प्रणिता सुभाष ने अपने प्रेग्नेंसी (Pranitha Subhash Pregnancy News) की खुशखबरी पति के 34वें जन्मदिन के मौके पर शेयर की है. जहां आज नितिन (Pranitha Subhash husband) 34वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं वहीं, एक्ट्रेस की मां बनने की खुशखबरी ने उनकी खुशी को आज के दिन में दोगुना कर दिया है. (Images credit- @Pranitha Subhash Instagram)

3 / 8

प्रणिता (Pranitha Subhas going to be Parents) ने पति के साथ फोटोज को शेयर करने के साथ ही प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, 'मेरे पति के 34वें जन्मदिन के लिए...एंजल्स के पास हमारे लिए उपहार है.' (Images credit- @Pranitha Subhash Instagram)

4 / 8

प्रणिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपना पहला ट्राइमेस्टर सफलतापूर्वक कर लिया है, लेकिन अभी भी वो अपनी ड्यू डेट को लेकर थोड़ी असमंजस में हैं. इनका पूरा परिवार दृष्टि में विश्वास रखता है क्योंकि ये उनका पहला बच्चा है तो वो सभी हर तरह की सावधानियां बरत रहे हैं. (Images credit- @Pranitha Subhash Instagram)

5 / 8

आपको बता दें कि प्रणिता ने पिछले साल 30 मई, 2021 को बैंग्लुरु बेस्ड बिजनेसमैन नीतिन राजू के साथ शादी की थी और उन्होंने अपनी शादी की जानकारी फैंस को 1 जून को सोशल मीडिया के जरिए दी थी. इनकी शादी प्राइवेट सेरेमनी में की गई थी. (Images credit- @Pranitha Subhash Instagram)

6 / 8

अगर प्रणिता सुभाष के करियर की बात की जाए तो उन्होंने अपना तेलुगू में डेब्यू फिल्म 'Baava' (2010) से की थी. इसमें उन्हें काफी पसंद किया था और बाद में वो 2013 में रिलीज हुई तेलुगू फिल्म Attarintiki Daredi और Brahmotsavam (2016) जैसी मूवीज काम करते हुए देखी गई थीं. (Images credit- @Pranitha Subhash Instagram)

7 / 8

प्रणिता को आखिरी बार टॉलीवुड फिल्म NTR: Kathanayakudu (2019) में देखा गया था. इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़ी जानकारी फैंस को इंस्टाग्राम पर देती रहती हैं. (Images credit- @Pranitha Subhash Instagram)

8 / 8

(Images credit- @Pranitha Subhash Instagram)