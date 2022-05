News18 हिंदी | May 30, 2022, 16:36 IST PICS: मांग में सिंदूर भर Pushpa एक्ट्रेस ने की Vat savitri की पूजा, पति के छुए पैर तो फैंस ने यूं दिया रिएक्शन Vat Savitri puja: अनसुया भारद्वाज (Anasuya Bharadwaj) साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है. आखिरी वाल वे अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा में दक्षयानी के किरदार में नजर आई थीं. पिछले दिनों एक्ट्रेस को बॉडी शेमिंग का शिकार भी होना पड़ा था लेकिन बाद में उन्होंने अपना ग्लैमरस लुक दिखाया और फैंस को करारा जवाब दिया. एक्ट्रेस ने हाल ही में पारंपरिक लुक में पूजा करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्हें इस रूप में देख लोग उन्हें भारतीय कल्चर का सम्मान करने के लिए सराह रहे हैं और दूसरों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए कह रहे हैं. Written by Mohani Giri











Follow us on

1 / 6

आज वट सावित्री वृत पूर्णिमा है और इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष या कहें बरगद के पेड़ को पूजा करती हैं. इस खास मौके पर अनसुया भारद्वाज पूजा करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. (Photo Credit- Anasuya Bharadwaj Instagram)

2 / 6

उन्होंने VatSavithri पर बरगद को पूजते हुए तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'ये मुझे बहुत ज्यादा ताकत और सकारात्मकता देती है, जब भी मैं अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रथाओं से जुड़ा होती हूं, जब भी मुझे समय मिल जाता है .. मेरे माइंड का नोलेज बढ़ा देती हैं और स्प्रिट को छूती है.' (Photo Credit- Anasuya Bharadwaj Instagram)

3 / 6

आगे उन्होंने बाकी सभी महिलाओं को वट सावित्री की शुभकामनाएं दी हैं. एक्ट्रेस तस्वीर में अपने पति को चरण स्पर्श करते देखी जा सकती हैं और फैंस उनकी इसी फोटो को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. sai_winninglooser ने लिखा, 'All in one anasuya... In terms of fashion and tradition..' वहीं aparnas_blog ने लिखा, 'सर को आपके पैर छूने चाहिए..#equality' (Photo Credit- Anasuya Bharadwaj Instagram)

4 / 6

तस्वीर में वे उनकी सासू मां भी देखी जा सकती हैं जो पूजा में भी उनके साथ बैठी थीं. अभिनेत्री दो बच्चों की मां हैं, फिर भी खुद को काफी मैंटेन रखती हैं. (Photo Credit- Anasuya Bharadwaj Instagram)

5 / 6

मांग में सुंदर भरे हुए अनसुया देसी लुक में काफी सुंदर दिख रही हैं और उन्हें अपने रूट से जुड़े होने और भारतीय कल्चर को प्रमोट करने के लिए तारीफ कर रहे हैं. (Photo Credit- Anasuya Bharadwaj Instagram)

6 / 6

यहां वे अपने तोते के साथ दिख रही हैं जो बैकग्राउंड में बैठा तरबूज खा रहा है. (Photo Credit- Anasuya Bharadwaj Instagram)