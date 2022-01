News18 हिंदी | January 03, 2022, 12:23 IST Pushpa फेम Rashmika Mandanna संग प्यार में हैं सारा अली के फेवरेट स्टार Vijay Devarakonda, ऐसे किया इजहार! रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों अपना हालिया रिलीज फिल्म ‘पुष्पा’ (Pushpa) को लेकर काफी लाइमलाइट ले रही हैं. फिल्म में जहां पुष्पराज बन अल्लू ने अपने अभिनय का दम दिखाया तो वहीं श्रीवेल्ली के किरदार में रश्मिका ने भी लोगों को खूब इंप्रेस किया है. पर्दे पर दोंनों की केमिस्ट्री को काफी सराहा जा रहा है. इसी बीच एक्ट्रेस अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ भी काफी स्पॉट की जा रही हैं. दरअसल, यहां हम सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के बारे में बात कर रहे हैं.













यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (Rashmika Mandanna And vijay Deverakonada Dating) के बीच कुछ-कुछ चल रहा है. हालांकि, ये दोनों पब्लिकली नहीं स्वीकारते और सिर्फ अच्छे दोस्त बताते हैं. लेकिन हाल ही में इस कपल ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट तस्वीर के कैप्शन में कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे साफ जाहिर है कि अब रश्मिका और देवरकोंडा एक दूसरे के प्यार में खोए हैं.

दरअसल, विजय देवरकोंडा (Rashmika Mandanna And vijay Deverakonada) ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर कुछ पिक्चर्स शेयर की है जिनमें उन्होंने लिखा Happy New year My love...इसके साथ ही रश्मिका मंदाना ने भी अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में Happy New year My love...लिखा है.. दोनों की तस्वीर का बैकग्राउंड भी लगभग एक जैसा ही है.

आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा (Rashmika Mandanna And vijay Deverakonada in love) नया साल सेलिब्रेट करने गोवा गए हैं और रश्मिका मंदाना भी उनके साथ हैं. हाल ही में लाइगर स्टार को पुष्पा एक्ट्रेस के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में बाहर आते भी देखा गया था. उस बीच दोनों ने मीडिया से बचने के लिए रेस्त्रां से अलग-अलग होकर निकले लेकिन लोकेशन से पता चल गया था कि वे साथ में मिले थे.

रेस्टोरेंट के बाद रश्मिका मंदाना और देवरकोंडा (Rashmika Mandanna And vijay Deverakonada spot together) एक कार में भी साथ दिखे. इस बीच दोनों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थीं. वैसे पर्दे पर भी इस कपल की कैमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है और रियल लाइफ में भी ये जोड़ी साथ में खूब जचती है.

दोनों को अक्सर मुंबई और हैदराबाद के जिम में एक साथ वर्कआउट (Rashmika Mandanna And vijay Deverakonada gym Workout) करते हुए भी स्पॉट किया जाता है.

रश्मिका और विजय देवरकोंडा की रेगुलर मीटियां से साफ जाहिर है अब इनके बीच प्यार वाली खिचड़ी पक रही है.

दिलचस्प बात ये भी है रश्मिका और देवरकोंडा दोनों ही बी-टाउन (Rashmika Mandanna And vijay Deverakonada Bollywood Debut) में भी डेब्यू कर रहे हैं. जहां रश्मिका को मिशन मजनू में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अप्रोच किया गया है तो वहीं अनन्या पांडे के साथ लाइगर से विजय भी हिंदी फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं.