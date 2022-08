News18 हिंदी | August 12, 2022, 07:30 IST 'Liger' स्टार विजय देवरकोंडा से ब्रेकअप की खबरों के बीच रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, 'जब तक मैं न कहूं तब तक....' टॉलीवुड स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. जहां कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता है तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये कपल 2 साल पहले ही एक दूसरे से ब्रेकअप कर चुका है और अब इनके बीच सिर्फ दोस्ती है. जबकि अभी तक रश्मिका और विजय ने इन खबरों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है. हालांकि, अब रश्मिका ने उनकी पर्सनल लाइफ पर किए जा रही डिबेट पर चुप्पी तोड़ी है और अपना रिलेशनशिप स्टेटस भी बताया! Written by Mohani Giri











Follow us on

1 / 5

HT से बात करते हुए रश्मिका मंदाना ने कहा, 'कभी-कभी, मैं 'अरे यार' की तरह हूं, मैं साल में पांच फिल्में कर रही हूं लेकिन आप अभी भी आ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, आप किससे डेटिंग कर रहे हैं? आपका निजी जीवन क्या है? लेकिन मैं समझती हूं कि हम एक्टर हैं तो लोग आपके बारे में और जानना चाहते हैं.'

2 / 5

रश्मिका कहती हैं, 'ये मेरे करियर की शुरुआत से ही मामला रहा है. स्टार्स सुर्खियों में हैं.. आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब मेरी बात आती है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि जब तक मैं इसे अपने शब्दों में न कहूं, तब तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें.'

3 / 5

कॉफी विद करण 7 पर चर्चा किए जाने के बारे में पूछे जाने पर रश्मिका मंदाना ने कहा, 'मैंने ये एपिसोड और बातचीत देखी है, मुझे अच्छा लगा.. मैंने इसे क्यूट वे में लिया.. साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक बातचीत है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आपको शादी करनी चाहिए. It's Like ok ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करने में उन्हें मज़ा आ रहा है, इसलिए ध्यान ही मत दो..आगे बढ़ो.'

4 / 5

एक स्टार के बारे में लिखी जा रही अफवाहों पर बात करते हुए रश्मिका ने कहा, 'हम हमेशा सकारात्मक पक्ष (Positive side) को स्टार्स के रूप में नहीं देख सकते हैं, आप लोग हमारे बारे में बात कर सकते हैं, आप इसके बारे में निगेटिव थिंक्स यानी नकारात्मक बातें भी कह सकते हैं. क्योंकि, हम पब्लिक फिगर हैं. हम सिर्फ अच्छे बिट्स नहीं चुन सकते हैं, यह सोचकर कि लोग सिर्फ काम पर अटेंशन दें न कि पर्सनल लाइफ पर..इसलिए, वे कुछ भी बात करने के लिए फ्री हैं, बस किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें. जब तक तुम मुझसे सुनोगे, तब तक यह सच नहीं है.'

5 / 5

बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो रश्मिका मंदाना सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 'मिशन मजनू' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वहीं देवरकोंडा 'लाइगर' से हिंदी सिनेमा में डेब्यु कर रहे हैं.