News18 हिंदी | Last Updated:October 30, 2022, 12:35 IST PICS: रश्मिका मंदाना ने आंखों के इशारों से जीता लाखों फैंस का दिल, नेशनल क्रश बनीं इंटरनेट सेंसेशन Rashmika Mandanna PHOTOS: रश्मिका मंदाना तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं और अब हालिया रिलीज 'गुडबाय' से वे बॉलीवुड में भी अपनी शुरुआत कर चुकी हैं. लेकिन उनकी हिंदी डेब्यू दर्शकों को ज्यादा इंप्रेस नहीं कर सकी और मेकर्स के लिए घाटे का सौदा रही. 20 करोड़ की लागत में बनी गुडबाय ने सिर्फ 10 करोड़ रुपए के आस-पास ही कमाए. इस फिल्म के जरिए भले ही रश्मिका अपने फैंस को खुश करने में विफल रही हों लेकिन अपनी स्माइल से वे हमेशा ही उन्हें इंप्रेस करती हैं. एक बार फिर एक्ट्रेस का खिलखिलाता चेहरा इंटरनेट पर नेटिजन्स का दिल जीत रहा है. Written by Mohani Giri











हाल ही में रश्मिका मंदाना अपने सोशल अकाउंट पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनकी क्यूटनेस ओवरलोडिड है. आंखों के इशारे पर वाले पोज में वे काफी क्यूट दिख रहे हैं.

तस्वीर से मालूम चलता है कि रश्मिका यूं ही नहीं नेशनल क्रश कहलाती हैं, वे इस टैग को डिजर्व भी करती हैं. इन तस्वीरों को 2.3 मिलियन से ज्यादा लाइक्स और 13 हजार से अधिक कमेंट्स मिल चुके हैं.

एक्ट्रेस जब भी कोई तस्वीर डालती हैं, हमेशा ही अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से फैंस को खुश कर उन्हें निहारने पर मजबूर कर देती हैं. अभिनेत्री ने पिक्चर्स शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'चेंज नंबर...मुझे नहीं पता लेकिन कभी बोरिंग नहीं होती..' (Change number… “I don’t know” but never gets boring..)

पुष्पा के बाद से रश्मिका मंदाना उत्तर भारत के दर्शकों के लिए श्रीवल्ली के रूप में बेहतर जानी जाती हैं और वे एक फैशनिस्टा भी हैं और वे अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी फैशन डायरी से स्निपेट्स के साथ फैशन गोल्स को पूरा करती हैं.

बीच के खूबसूरत लोकेशन पर वाटर बेबी के लुक में रश्मिका मंदाना की ये तस्वीर बहुत मनमोहक लग रही है.

वर्कफ्रंट को लेकर बात करें तो इन दिनों रश्मिका कई फिल्मों में बिजी हैं. वे पुष्पा 2 में तो अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगी ही साथ ही वे हिंदी फिल्म मिशन मजनू में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिखाई देंगी. रश्मिका तमिल फिल्म वरिसु (Varisu) में थलपित विजय के साथ दिखाई देंगी, जिसकी शूटिंग जारी है.