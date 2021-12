News18 हिंदी | December 28, 2021, 11:39 IST बोल्डनेस नहीं बल्कि सादगी से दिल जीत लेती हैं Sai Pallavi, ट्रेडिशनल लुक से पार्टी में लगाया चार-चांद Sai Pallavi Traditional look: नेचुरल स्टार नानी (nani) की फिल्म 'श्याम सिंघा रॉय' (Shyam Singha Roy) की बीते दिन मेकर्स की ओर से सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया. इस सेलिब्रेशन में एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) के ट्रेडिशनल लुक ने चार-चांद लगा दिए. देखिए...













1 / 8

साउथ एक्टर नानी (Nani), साई पल्लवी (Sai Pallavi) और कीर्ति शेट्टी (Kirthi Shetty) स्टारर फिल्म 'श्याम सिंघा रॉय' (Shyam Singha Roy) को 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. मूवी ने को दर्शकों से ढेर सारा प्यार मिला और ये बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई. ऐसे में मेकर्स की ओर से फिल्म की सक्सेस पार्टी (Shyam Singha Roy success Party)का आयोजन किया गया, जिसमें इसकी स्टारकास्ट सज-संवरकर पहुंची. इस दौरान एक्ट्रेस साई पल्लवी का ट्रेडिशनल लुक तो देखते ही बन रहा था.

2 / 8

अक्सर देखा गया है कि चकाचौंध की इस दुनिया में एक्ट्रेसेस वेस्टर्न स्टाइल को प्राथमिकता देती हैं और बोल्ड अंदाज में हुस्न का जादू चलाती हैं. ऐसे में अब साई पल्लवी ने साबित कर दिया कि खूबसूरत दिखने के लिए बोल्डनेस की जरूरत नहीं बल्कि सादगी की जरूरत होती है.

3 / 8

साई पल्लवी ने इस सेलिब्रेशन (Sai Pallavi New look in Saree) की फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इसमें वो साड़ी में ट्रैडिशनल लुक में देखने के लिए मिल रही हैं. तस्वीरों में उनकी स्माइल दिल जीत रही है.

4 / 8

इस सक्सेस पार्टी में नानी, साई पल्लवी और कीर्ति शेट्टी नजर आईं. कीर्ति शेट्टी भी किसी से कम नहीं लग रही थीं. जहां नानी को कुर्ता और जींस में देखा गया. वहीं, कीर्ति वेस्टर्न अटायर में नजर आईं. इसमें वो बेहद ही प्यारी लग रही थीं.

5 / 8

अब अगर साई पल्लवी के लुक की बात की जाए तो इसमें एक्ट्रेस को रेड की कलर की साड़ी में देखा गया. उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए खुले बाल किए हुए थे और शानदार तरीके के साथ साड़ी को कैरी किया था.

6 / 8

इतना ही नहीं पल्लवी ने बड़ी ईयरिंग्स के साथ न्यूड मेकअप किया था. इसमें उनकी नेचुरल खूबसूरती झलक रही थी. एक्ट्रेस ने फोटोज को शेयर करने के साथ कोई कैप्शन तो नहीं दिया. मगर फैंस अपनी चहेती की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

7 / 8

अब अगर फिल्म 'श्याम सिंघा रॉय' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इसने रिलीज के पहले वीकेंड में 30.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है. फिल्म का निर्देशन राहुल संकृत्यान ने किया है.

8 / 8

फिल्म में मैडोना सेबस्टियन, राहुल रविंद्रन, मुरली शर्मा और अभिनव गोमातम ने भी अहम भूमिका निभाई थी. (Images Credit- Sai Pallavi instagram)