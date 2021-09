News18 Hindi | September 23, 2021, 09:51 IST जब Samantha ने किया था नागा चैतन्य की 'पहली पत्नी' का खुलासा, बताया था kiss भी करो तो आ जाती थी बीच में Throwback: दक्षिणी सिनेमा (South Cinema) के चहेते कपल सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) और नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) ने तलाक की खबरों पर चुप्पी साधी हुई है. इसी बीच एक्ट्रेस का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पति नागा की 'पहली पत्नी' का खुलासा किया था.

साउथ सिनेमा की क्यूट और फेमस जोड़ी सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) और नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. बीते कुछ सालों में उनकी लविंग कैमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई है, लेकिन अब इनके बिगड़ते रिश्ते की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. इसी बीच सामंथा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पति नागा चैतन्य के 'पहली वाइफ' के बारे में खुलासा किया था और बताया था कि वो अक्सर उन दोनों के बीच में आ ही जाती थी.

दरअसल, एक बार सामंथा ने लक्ष्मी मंचू के चैट शो 'फीट अप विथ द स्टार्स' (Feet Up With the Stars) में हिस्सा लिया था. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने और नागा चैतन्य के बेडरूम सीक्रेट्स (Samantha Badroom Secrets) से पर्दा उठाया था. लक्ष्मी ने इस दौरान दोनों को लेकर खुलासा किया था कि ये शादी से पहले लंबे समय तक लिव इन में रहे थे. उन्होंने 2017 में शादी से पहले एक-दूसरे को 8 सालों तक डेट किया था.

इस चैट शो में सामंथा से सवाल किया गया था कि 'जब आप सिंगल थीं, तब से लेकर रिलेशनशिप में आने तक आपके बेडरूम में कौन सी 3 चीजें अलग हैं?'

एक्ट्रेस ने इस सवाल का जवाब देते हुए नागा चैतन्य की 'पहली वाइफ' का खुलासा किया था. उन्होंने कहा था कि 'तकिया चैतन्य की पहली पत्नी है. कभी मुझे उन्हें kiss करना होता तो वो तकिया हमेशा हमारे बीच में आ जाती थी.'

खैर, अब सामंथा और नागा अपने तलाक की अफवाहों को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा में बरकरार हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अभी तक तलाक की खबरों पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिससे कि पूरी इंडस्ट्री और फैंस के बीच तहलका मचा हुआ है.

सामंथा भले ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रह रही हैं, मगर कपल ने इस मामले पर चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है.

वहीं, अगर हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बताया जा रहा है कि नागा चैतन्य और सामंथा अलग हो चुके हैं. नागा अपने पिता नागार्जुन के घर शिफ्ट हो गए हैं और इनके तलाक की प्रक्रिया भी कोर्ट में शुरू हो चुकी है.