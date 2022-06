News18 हिंदी | June 07, 2022, 16:03 IST Shaheer Sheikh संग सामने आई Nikki Tamboli की रोमांटिक तस्वीरें, दोनों की जोड़ी ने इंटरनेट पर मचाया धमाल साउथ की एक्ट्रेस निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) टीवी इंडस्ट्री का भी जाना-माना चेहरा हैं और बिग बॉस 14 में आने के बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है. कभी उन्हें सराहा गया तो तमाम दफा वे ट्रोल्स का शिकार भी हुईं. फिलहाल उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें वे टीवी एक्टर शहीर शेख (Shaheer Sheikh) के साथ दिख रही हैं.











खुद निक्की ने भी अपनी रोमांटिक तस्वीरों को सोशल पेज पर शेयर किया है. पिक्चर्स में उनकी कुछ रंग प्यार के फेम अभिनेता के साथ शानदार बॉन्डिंग दिख रही है.(Photo Credit- Nikki Tamboli Instagram)

तस्वीर में स्टाइलिश अंदाज में दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए दिख रहे हैं. पिक्चर्स को शेयर कर निक्की ने लिखा, 'Your eyes stole all my words away' (तुम्हारी आंखों ने मेरे शब्द चुरा लिए).. (Photo Credit- Nikki Tamboli Instagram)

दरअसल, निक्की और शाहीर शेख एक रोमांटिक ट्रैक में नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें भी उसी के शूट की हैं. (Photo Credit- Nikki Tamboli Instagram)

शाहीर और निक्की 'एक हसीना ने हमें रोना सिखा दिया' में रोमांटिक नजर आएंगे. दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने आने वाले गाने का पोस्टर शेयर किया. गाने में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों से सराहना मिल रही है.(Photo Credit- Nikki Tamboli Instagram)

निक्की तमिल फिल्म 'कंचना 3' में दिखाई दीं, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई. इसके अलावा, अभिनेत्री ने दो तेलुगू फिल्मों में भी अभिनय किया है. निक्की को स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 में भी देखा गया था, और बाद में कई संगीत वीडियो में दिखाया गया. उन्होंने प्रतीक सहजपाल के साथ द खतरा खतरा शो में अतिथि भूमिका भी निभाई और वे दोनों एक दूजे के साथ खूब पसंद किए गए. (Photo Credit- Nikki Tamboli Instagram)