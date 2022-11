News18 हिंदी | Last Updated:November 03, 2022, 10:12 IST PHOTOS: शाहरुख खान की 'आइटम गर्ल' ने सादगी में ढाया कहर, फैंस को भा रहा साउथ एक्ट्रेस का देसी अवतार प्रियामणि भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है. उन्होंने साल 2004 में 'कंगालाल कैधू सेई' और सत्यम के साथ तमिल सिनेमा और मलयालम सिनेमा में डेब्यू किया था. 2006 की तेलुगू फ़िल्म पेल्लैना कोठालो उनकी पहली हिट मूवी है लेकिन 2007 में आई तमिल फिल्म 'Paruthiveeran' से उन्हें बड़ी पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. एक्ट्रेस ने अभिनय के अलावा अपने ग्लैमरस तस्वीरों से भी फैंस से कनेक्ट रहती हैं. Written by Mohani Giri











प्रियामणि आए दिन ही अपने सोशल अकाउंट पर देसी और मॉडर्न लुक की तस्वीरों से फैंस का अटेंशन लेती हैं. हालांकि, ज्यादातर वे साड़ी के अवतार में ही दिखती हैं.

38 साल की एक्ट्रेस ने अभिनेत्री ने तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'खूबसूरती उस पल से शुरू होती है जब आप खुद बनने का फैसला करते हैं.'

बात अगर एक्ट्रेस के करंट फर्कफ्रंट को लेकर करें तो आखिरी बार प्रियामणि राणा दग्गुबाती और साई पल्लवी स्टारर 'Virata Parvam' में नजर आई थीं.

फिलहाल उनके पास आधा दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 2 हिंदी फिल्में भी हैं. अभिनेत्री शाहरुख खान और नयनतारा की जवान के साथ-साथ बॉलीवुड मूवी मैदान में भी नजर आएंगी. इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग जारी है.

अभिनेत्री 'Dr.56', 'Cyanide' और 'Khaimara' जैसी कन्नड़फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं. इनके अलावा एक्ट्रेस कुछ तमिल और तेलुगू फिल्मों की शूटिंग भी कर रही हैं. आपको बता दें कि प्रिया शाहरुख और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस फ़िल्म में एक आइटम नम्बर बनकर दिखी थीं.

एक बार फिर अभिनेत्री ने सिंपल साड़ी के गेटअप में नेटिजन्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने इन पिक्चर्स में न तो ज्यादा मेकअप किया और न ही कुछ एक्सेसरिज कैरी की.

ब्लैक बॉर्डर वाली वाइट की छींट वाली साड़ी और ब्लाउज में प्रिया काफी जच रही हैं. उनकी ये फोटोज बयां करती हैं कि Simplicity is the best policy..