News18 हिंदी | Last Updated:September 19, 2022, 08:00 IST PICS: 'कमांडो' गर्ल ने वाइल्ड एनिमल संग डाली बोल्ड तस्वीरें, एक बोला- क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं.. साउथ सिनेमा (South Cinema) की मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक अदा शर्मा (Adah Sharma) अक्सर अपनी तस्वीरों की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं. वो फिल्मों से ज्यादा वो अपने अतरंगी आउटफिट्स को लेकर अटेंशन लेती हैं. कभी वे फुटपाथ पर सब्जी बेचते हुए तस्वीरें पोस्ट करती हैं तो कभी कीड़े- मकोड़े वाले डिजाइनर की ज्वैलरी पहने. हालांकि, लेटेस्ट पोस्ट में वे बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं.











नई तस्वीरों में अदा शर्मा बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं. (adah_ki_adah/instagram)

अदा की इस पोस्ट को देख एक यूजर ने लिखा, 'क्या चीज हो हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है.' (adah_ki_adah/instagram)

वहीं एक ने उनके बोल्ड फिगर को देख लिखा, अदा की ये अदा...वहीं एक ने कमेंट किया..'U CAN B very WILD & STILL B very WISE.' (adah_ki_adah/instagram)

पिक्चर्स को पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'यह एक जंगली दुनिया है.. जंगली तस्वीरों के लिए स्वाइप करें..#00YearsOfAdahSharma' (adah_ki_adah/instagram)

अपने नए एल्बम के साथ अदा शर्मा ने चिंपैंजी की अलग- अलग फेस एक्सप्रेशन में पोस्ट डाली हैं. (adah_ki_adah/instagram)

फोटो में आप चिंपैंजी के अलग- अलग जेस्टर्स देख सकते हैं. (adah_ki_adah/instagram)

अदा शर्मा का फैशन सेंस अलग जरूर होता है लेकिन हर अंदाज में वो छा जाती हैं. (adah_ki_adah/instagram)

बात अगर वर्क फ्रंट को लेकर करें तो साउथ के अलावा अदा शर्मा 'कमांडो 2', 'कमांडो 3' और 'बाईपास रोड' जैसी हिंदी फिल्‍मों में नजर आ चुकी हैं. (adah_ki_adah/instagram)