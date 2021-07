News18 Hindi | July 21, 2021, 12:09 IST Nandini rai Photoshoot: साउथ एक्ट्रेस निंदिनी राय ने मोनोकिनी में लूटा फैंस का दिल, एक बोला-'रिझा रही हो...' साउथ फिल्मों (South Cinema) की एक्ट्रेस (South Actress) नंदिनी राय (Nandini rai) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने 'इन द गेम ऑफ गॉड' (In The Game Of God) जैसी वेबसीरीज में काम किया है. इसके अलावा साउथ की कई फिल्मों में भी काम किया है. वो फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़ी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. अब उनकी मोनोकिनी में कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. उनकी इन तस्वीरों ने फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है.

1 / 6 नंदिनी राय ने इंस्टाग्राम (Instagram) पर जो फोटोज शेयर की हैं, इसमें वो ब्लैक कलर की मोनोकिनी में नजर आ रही हैं. उनके लेटेस्टे फोटोशूट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने तस्वीरों को तीन अलग-अलग पोस्ट में शेयर किया है. उनकी तीनों पोस्ट को 17,18 और 27 हजार से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.