Tollywood की सबसे बड़ी हिट में शामिल 10 करोड़ी Baby, 11 दिनों में की धुआंधार कमाई, तोड़ा इस फिल्म का रिकॉर्ड

Baby movie collection 2023 worldwide collection: आनंद देवरकोंडा (Anand Deverakonda) वैष्णवी चैतन्य (Vaishnavi Chaitanya) और विराज अश्विन (Viraj Ashwin) की 'बेबी' (Baby Movie) तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म ने केवल 11 दिनों में लगभग 70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और इससे विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की 'अर्जुन रेड्डी' (Arjun Reddy) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'बेबी' तेलुगु सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों (biggest hits in the history of Telugu cinema) में से एक है.