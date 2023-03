News18 हिंदी | Last Updated:March 16, 2023, 12:01 IST Allu Arjun ने वाइफ के लिए पुष्पा 2 की शूटिंग से लिया ब्रेक, रोमांटिक वेकेशन पर निकले, सामने आईं PICS Allu Arjun And Sneha Reddy Pics: स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी (Sneha Reddy) को टॉलीवुड में सबसे आकर्षक जोड़ों में से एक जाना जाता है. उनके प्यारे सोशल मीडिया पोस्ट, स्टाइलिश फैशन हमेशा ही लोगों का अटेंशन लेते हैं. इन दिनों ये कपल वेकेशन को एंजॉय कर रहा है जिसके बारे में खुद स्टार वाइफ स्नेहा रेड्डी ने अपडेट दिया है. Written by Mohani Giri









बता दें कि इन दिनों अल्लू अर्जुन फैमिली के साथ ट्रिप वेकेशन पर गए हैं. उन्होंने पुष्पा 2 की शूटिंग से एक ब्रेक लिया है ताकि वे स्नेहा और अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकें. हाल ही में अभिनेता ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे वाइफ और बच्चों संग देखे जा सकते हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'Had such a lovely time here … A short sweet break with family.' फोटो में अल्लू अर्जुन राजस्थान की ऐतिहासिक जगह रणथंभौर दुर्ग की है, जहां वे पोज दे रहे हैं.

इस तस्वीर को एक वीडियो से लिया गया है जिसे स्नेहा रेड्डी ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'साल 2023 अब तक उन सभी चीजों से जुड़ा रहा है जो मुझे खुश करती हैं- स्वास्थ्य, तंदुरूस्ती और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताना.' इसमें वे राजस्थान की खूबसूरत जगहों पर फैमिली टाइम को एंजॉय करती देखी जा सकती हैं.

अल्लू अर्जुन और स्नेहा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के बाद से वेकेशन पर हैं जो 6 मार्च को थी. कपल ने हाल ही में राजस्थान के रणथंभौर नैशनल पार्क विजिट किया, जहां पर अल्लू अर्जुन ने परिवार के साथ जंगल सफारी का मजा लिया. स्नेहा ने एक वीडियो में टाइगर का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने शिकार को खोज रहा है.

इससे पहले कपल पुष्पा की सफलता के बाद साउथ अफ्रीका में आयोजित एक शादी समारोह में पहुंचा था, जहां पर स्नेहा रेड्डी ने अपने ग्लैमरस लुक से हर किसी को इंप्रेस किया था.

अभिनेता पिछले साल अपनी एनिवर्सरी पर आगरा पहुंचे थे. दोनों की इस फोटो ने खूब सुर्खियां बटोरीं.

ये कपल हर साल अपनी एनिवर्सरी पर किसी न किसी टूरिस्ट प्लेस पर जरूर जाता है.

बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो अल्लू अर्जुन के पास इस साल के लिए कई प्रोजेक्ट्स लाइनअप है. उन्होंने एक पैन-इंडियन फिल्म के लिए फिल्म निर्माता संदीप रेड्डी वांगा के साथ मिलकर काम किया है, जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज होगी. इसके अलावा, अल्लू अर्जुन 'पुष्पा 2: द रूल' की शूटिंग में बिजी हैं, जहां वह पुष्पा राज के रूप में अपने किरदार को फिर से निभाने के लिए तैयार हैं.