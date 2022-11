News18 हिंदी | Last Updated:November 24, 2022, 10:27 IST PICS: ट्रेडिशनल अवतार से फिर इंटरनेट पर छा गईं अल्लू अर्जुन की वाइफ, सबसे जुदा दिखा स्नेहा रेड्डी का अंदाजAllu Sneha Reddy Photos: अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी पुष्पा 2 को लेकर चर्चा में हैं जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर उनकी वाइफ स्नेहा रेड्डी अपने ग्लैमरस लुक से फैंस का अटेंशन लेती दिख रही हैं. पुष्पा स्टार की वाइफ आए दिन ही एक से बढ़कर एक अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स शेयर की हैं जिनमें उनके लुक पर आपकी नजरें भी एक पल के लिए ठहर जाएंगी. अगर यकीन न हो तो आप खुद नीचे स्क्रॉल कर देख सकते हैं. Allu Sneha Reddy Photos: अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी पुष्पा 2 को लेकर चर्चा में हैं जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर उनकी वाइफ स्नेहा रेड्डी अपने ग्लैमरस लुक से फैंस का अटेंशन लेती दिख रही हैं. पुष्पा स्टार की वाइफ आए दिन ही एक से बढ़कर एक अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स शेयर की हैं जिनमें उनके लुक पर आपकी नजरें भी एक पल के लिए ठहर जाएंगी. अगर यकीन न हो तो आप खुद नीचे स्क्रॉल कर देख सकते हैं. Written by Mohani Giri











स्नेहा रेड्डी पिछले दिनों ही अपने किसी करीबी की शादी में साउथ अफ्रीका पहुंची थीं, जहां पर उनका अंदाज-ए-बयां सबसे जुदा दिखा था. इसी बीच अब उन्होंने अपने गॉर्जियस लुक की तस्वीरें पोस्ट कर फिर फैंस का ध्यान खींचा है.

इन पिक्चर्स में स्नेहा की खूबसूरती परबान चढ़ते दिख रही है. तेलुगू स्टार की वाइफ के इस रूप को शायद ही कोई नजरअंदाज करेगा. हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने आउटफिट्स का चुनाव किया है वो उन्हें यूनीक वे में पेश कर रहे हैं.

कहने को भले ही स्नेहा रेड्डी कोई एक्ट्रेस नहीं हैं लेकिन वे एक फैशनिस्टा हैं और ये बात उनके स्टाइल स्टेटमेंट से साफ झलकती है.

स्नेहा रेड्डी का गॉर्जियस लुक बड़ी- बड़ी एक्ट्रेसेस के ग्लैमर को टक्कर देता है. उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है, इंस्टाग्राम पर उन्हें 8.6 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं.

स्नेहा रेड्डी एक बिजनेसवुमन, करियर काउंसलर और सेलिब्रिटी वाइफ हैं. वे अपनी खूबसूरती और फिटनेस से भी लोगों को इंप्रेस करती हैं.

स्नेहा रेड्डी, कांचराला चंद्रशेखर रेड्डी की बेटी हैं, जो हैदराबाद में इब्राहिमपट्टनम में एक बड़े बिजनेसमैन, एजुकेशनिस्ट और और विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान (visionary chairman of the Science Institute of Technology) की दूरदर्शी अध्यक्ष हैं.

ये तस्वीर साउथ अफ्रीका वेडिंग की है, जहां वे अपने पति संग पहुंची थीं. दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट कपल दिख रहे हैं और इन्हें देख लगता है कि ये Made For Each Other हैं.

(All PICS Source - Instagram Sneha Reddy)