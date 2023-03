News18 हिंदी | Last Updated:March 03, 2023, 07:22 IST खूबसूरत एक्ट्रेस ने इंटरनेट पर किया प्यार का इजहार, रेड रोज का जिक्र कर बयां की दिल की बात, मिला जवाब अनुपमा परमेश्वरन (Anupama Parameswaran) साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. आखिरी बार वे Butterfly फिल्म में नजर आई थीं. वे अभिनय के साथ- साथ अपनी खूबसूरती से भी पहचानी जाती हैं. उन्हें फैंस को इंप्रेस करने के लिए न तो बोल्ड होने की जरूरत है और न ही हैवी मेकअप की. अनुपमा अपने नैचुरल लुक से भी लोगों को उन्हें निहारने पर मजबूर कर देती हैं. अनुपमा परमेश्वरन ने हाल ही में कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिन बनाया है. साथ ही उन्होंने फैंस से प्यार का इजहार भी किया है! Written by Mohani Giri









Follow us on

1 / 5

एक्ट्रेस के इस अंदाज को देख लाखों यूजर्स पसंद कर रहे हैं और तारीफों के पुल बांध रहे हैं. उन्होंने इन पिक्चर्स को शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'Will you be my red rose?' (Photo Source- Instagram)

2 / 5

अभिनेत्री के कैप्शन ने मानो फैंस का दिन ही बना दिया हो और सभी ने हां में उत्तर दिया. भला किसे खुशी नहीं होगी जब कोई एक्ट्रेस खुद से इतने प्यार भरे शब्द कहे. किसे उनका रेड रोज बनना पसंद नहीं होगा. गेरुआ साड़ी और कट स्लीव ब्लाउज में अनुपमा काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. अपने लुक को संवारने के लिए उन्होंने रेड रोज लगाकर हेयरस्टाइल बनाया और कानों में बड़े इयरिंग कैरी किए हैं. (Photo Source- Instagram)

3 / 5

हल्की ज्वैलरी और लाइट मेकअप उनके लुक को अट्रैक्टिव बना रहा है. अनुपमा के एथनिक लुक पर हर किसी की नजरें ठहर रही हैं. एक्ट्रेस की स्माइल हर किसी को उनका दिवाना बना रही है. (Photo Source- Instagram)

4 / 5

यकीनन एक्ट्रेस के घुंघराले बाल, कजरारी आंखें और परफेक्ट शेप वाला कर्वी फिगर हर किसी को उनकी ओर आकर्षित करने वाला है. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें न सिर्फ उन्हें बल्कि फैंस को भी Good Vibes दे रही हैं. (Photo Source- Instagram)

5 / 5

अनुपमा का नाम उन एक्ट्रेसेस में शुमार है जो डिवाइन ग्लो से भरपूर हैं और उन्हें आर्टिफिशियल खूबसूरती की कोई जरूरत नहीं है. बात अगर वर्कफ्रंट की करें तो इन दिनों तमिल फिल्म Siren और मलयालम फिल्म JSK Truth Shall Always Prevail में बिजी हैं. (Photo Source- Instagram)