News18 हिंदी | Last Updated:December 30, 2022, 16:53 IST नए अंदाज में New year 2023 का स्वागत करने को तैयार 'बालिका बधु' की अविका गौर, सामने आई तस्वीरें Avika Gor New year 2023 Post: 'बालिका वधु' में आनंदी के बचपन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर (Avika Gor) पिछले कई दिनों से अपने ग्लैमरस लुक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने नए साल को लेकर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं. आइए डालते हैं अविका की लेटेस्ट पिक्चर्स पर एक नजर. Written by Mohani Giri









1 / 6

अविका गौर पर्पल कलर के डिजाइनर आउटफिट्स में बेहद प्यारी दिख रही हैं. उनके स्टनिंग लुक को हर कोई सराह रहा है. (Photo Credit- Avika Gor)

2 / 6

एक्ट्रेस के ग्लैमरस लुक पर से सोशल मीडिया यूजर्स अपनी नजरें नहीं हटा रहे हैं. यकीनन जितनी फैंस अविका की ये ड्रेस है, उतना ही क्यूट उनका अंदाज है. (Photo Credit- Avika Gor)

3 / 6

'Disney Princess' लुक में अविका काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. तस्वीरों में अभिनेत्री का कॉन्फिडेंस लेवल भी साफ नजर आ रहा है. (Photo Credit- Avika Gor)

4 / 6

अविका ने ये पिक्चर्स शेयर कर कैप्शन में नए साल का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा, 2023 - looks like I’m ready for you! यानी 2023 ऐसा लगता है जैसे में तुम्हारे लिए ही तैयार हुई हूं. (Photo Credit- Avika Gor)

5 / 6

वैसे आपको ये भी बता दें कि अविका को पर्पल कलर काफी पसंद हैं और पहले भी कई दफा इसी रंग के आउटफिट्स में अपने ग्रेसफुल लुक का जलवा बिखेर चुकी हैं. (Photo Credit- Avika Gor)

6 / 6

इन तस्वीरों से अभिनेत्री नए साल का स्वागत अपने नए ग्लैमरस अंदाज में कर रही हैं और 1 जनवरी के लिए काफी एक्साइटेड दिखती हैं. पिक्स में कमी है तो बस उनकी प्यारी स्माइल की.. अगर वे मुस्कुराते हुए पोज देतीं तो शायद और भी शानदार दिखतीं. बात अगर वर्क फ्रंट को लेकर करें तो अगले साल में 1920 horrors of the heart से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी. विक्रम भट्ट की ये फिल्म दुलाई 2023 में रिलीज होगी.(Photo Credit- Avika Gor)