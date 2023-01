Athiya Shetty- KL Rahul: अथिया शेट्टी से पहले साउथ की इन एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके केएल राहुल, अब चढ़ेंगे घोड़ी

News18 हिंदी | Last Updated:January 17, 2023, 12:18 IST Athiya Shetty- KL Rahul: अथिया शेट्टी से पहले साउथ की इन एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके केएल राहुल, अब चढ़ेंगे घोड़ी Athiya Shetty and KL Rahul Marriage: अथिया शेट्टी और केएल राहुल इन दिनों अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हैं. विराट कोहली- अनुष्का शर्मा के बाद बॉलीवुड और क्रिकेट वर्ल्ड की ये सबसे चर्चित शादी होने वाली है. दोनों लंबे वक्त से रिलेशनशिप में रहे और अब इनके प्यार को फाइनली शादी की मुहर लगने में कुछ ही वक्त है. हाल ही में इस कपल के वेडिंग डेस्टिनेशन की झलक सामने आई है जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. अथिया और लोकेश राहुल 23 जनवरी को खंडाला में शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं. बहरहाल, यहां हम आपको केएल राहुल के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं. जी हां, क्रिकेटर का अथिया से पहले कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ चुका है और इनमें साउथ सिनेमा से ताल्लुख रखने वाली अभिनेत्रियां शामिल हैं. Written by Mohani Giri









Follow us on

1 / 7

'मुन्ना माइकल' फेम निधि अग्रवाल के साथ भी केएल राहुल ने काफी वक्त साथ बिताया है. दोनों के एक-दूसरे को डेट करने की अफवाहें मीडिया में तब आईं जब क्रिकेटर के एक फैन पेज ने इंस्टाग्राम पर निधि और राहुल की एक तस्वीर साझा की, क्योंकि उन्हें मुंबई के एक कैफे में एक साथ देखा गया था. बाद में अभिनेत्री ने इस बात को भी स्वीकार किया कि वे केएल राहुल के साथ डिनर पर गई थी क्योंकि वे एक दूसरे को उनके कॉलेज के दिनों से जानते हैं. बाद में, केएल राहुल ने अफवाहों पर सफाई देते हुए कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं क्योंकि वे एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं.

2 / 7

अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूर (Akanksha Ranjan Kapoor) ने बत्ती गुल मीटर चालू और शादी का पुलाव जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. पिछले एक साल उनका नाम भी केएल राहुल के साथ तस्वीर आने के बाद खूब चर्चा में रहा. एक्ट्रेस ने क्रिकेटर संग एक तस्वीर शेयर की और अपनी पोस्ट पर एक दिलकश कैप्शन भी दिया जिसमें लिखा था, ' I’m so good with that...कुछ महीनों तक मीडिया में इनके नामों की जोरदार चर्चा रही. लेकिन, जल्द ही केएल राहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान मीडिया में किए जा रहे इन दावों पर पूर्ण विराम लगा दिया.

3 / 7

यहां तक कि तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकीं सोनल चौहान (Sonal Chauhan) का नाम भी कभी केएल राहुल के साथ जोड़ा गया था. क्रिकेट के प्रति उनका प्यार उनके बीच चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि जब टीम इंडिया खेल रही होती है तो सोनल कभी भी कोई मैच मिस नहीं करती हैं. 2018 में वापस जब भारत इंग्लैंड का दौरा कर रहा था, तब एक्ट्रेस ने ट्वीट किया था, 'केएल राहुल को खेलते हुए देखकर खुशी हुई. वे इतने प्रतिभाशाली हैं कि उन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.' तभी लोगों ने इन्हें एक- दूसरे के साथ लिंक करना शुरू कर दिया था. हालांकि, बाद में सोनल ने खुद केएल राहुल को डेट करने की बात से इनकार किया था.

4 / 7

सोनम बाजवा (Sonal Bajwa) पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और वे साउथ की फिल्मों में भी काम करती हैं. केएल राहुल संग उनकी प्रेम कहानी की चर्चा तब सुर्खियों में आई जब उन्हें सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट की थी जिस पर क्रिकेटर ने कमेंट किया. अभिनेत्री ने लिखा था. सूर्यास्त देखना और आपके बारे में सोचना (Watching sunset and thinking of you)..इस पर तुरंत केएल राबुल ने लिखा, He is just a call, away @Sonam Bajwa..,उनके इस रिप्लाई के बाद दोनों के एक दूसरे के डेट की चर्चा होने लगी. उन्होंने सोनम बाजवा के उस पोस्ट पर एक अजीबोगरीब इमोजी के साथ राहुल ये भी लिखा था, Date Tonight...हालांकि, दोनों के बीच कुछ खास नहीं बना.

5 / 7

हालांकि, अब केएल राहुल ने सुनील शेट्टी की बेटी संग अपने रिश्ते पर कई बार मुहर लगा दी है. अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ये दोनों आधिकारिक तौर पर एक- दूसरे के साथ रहेंगे. सूत्रों के मुताबिक, इनकी शादी में सिर्फ कपल के करीबी दोस्तों और परिजनों को ही बुलाया गया है.

6 / 7

बता दें कि अथिया शेट्टी की केएल राहुल से मुलाकात 2019 में कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी. बताया जाता है कि वे दोनों पहली बार में ही अच्छे दोस्त बन गए थे. सोशल मीडिया पर अपनी प्यारी तस्वीरें पोस्ट करने के बाद उनके रिलेशनशिप की अफवाहें इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गईं. उस दौरान दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को ऑन-रिकॉर्ड स्वीकार नहीं किया है. अथिया के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने सूरज पंचोली के साथ हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. बाद में उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ मुबारकां और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मोतीचूर चकनाचूर जैसी फिल्मों में काम किया.

7 / 7

यहां देखिए सुनील शेट्टी के 17 साल पुराने खंडाला फार्महाउस की एक झलक, जहां केएल राहुल और अथिया शेट्टी की शादी होने वाली है.