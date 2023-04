कभी वाइफ को बताया था 8वां अजूबा, अब इस फिल्म मेकर ने महालक्ष्मी संग डाली फोटो और लिखा, हर कोई आपको नहीं...

2 6

महालक्ष्मी अपने पति रविंद्र के पोस्ट पर अपनी शानदार प्रतिक्रिया देकर उन लोगों के खिलाफ मुहतोड़ जवाब देती हैं, जो उनके पति को ट्रोल करते हैं. अभिनेत्री लिखती हैं, 'Love You My life i Don't Want that Everyone I Just Need You.' यानी 'मैं तुमसे प्यार करती हूं..आप मेरा जीवन हूं और मुझे बस आपकी जरूरत है.'