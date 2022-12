News18 हिंदी | Last Updated:December 03, 2022, 07:28 IST PHOTOS: दूसरे पति संग रोमांटिक डेट पर जाने को लेकर फिर ट्रोल हुई ये फेमस एक्ट्रेस, लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स Mahalakshmi and Ravindran latest PICS: साउथ इंडियन एक्ट्रेस महालक्ष्मी और फिल्म निर्माता रविंद्रन चंद्रशेखर एक दूसरे के साथ न्यूली वेडिंग पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं. दोनों ही अपने सोशल अकाउंट पर एक दूसरे के लिए अक्सर प्यार जाहिर करते दिखते हैं. अब इनकी हर एक पोस्ट पर यूजर्स भी पैनी नजर रखते हैं. हाल ही में रविंद्रन ने वाइफ के साथ एक तस्वीर शेयर की है जिनमें दोनों रोमांटिक नजर आ रहे हैं, उसे लेकर वे फिर से ट्रोल का शिकार हुए है. Written by Mohani Giri











रविंद्रन ने वाइफ महालक्ष्मी के साथ इस फोटो को हाल ही में शेयर किया है जिस पर उन्होंने अपने अंदर उमड़ रही प्यार वाली फीलिंग्स को भी बयां किया है. उन्होंने लिखा, 'मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें कैसे खुश रखूंगा.' (I never dream once how to keep you happy when living with you)

दोनों की रोमांटिक पिक्चर को देख जहां कुछ लोगों ने उन्हें प्यारा कपल बताया तो वहीं कुछ एक यूजर्स उन्हें ट्रोल करते दिखे. एक ने लिखा, 'Money can do anything' तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कौन कहता है पैसे से खुशियां नहीं लाई जा सकती हैं'.

कुछ दिन पहले ही रविंद्रन ने अपने सोशल अकाउंट पर दोनों के साथ वाली ये तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात बयां की है. उन्होंने अपने वाइफ के लिए लिखा, 'मेरी खुशी इसलिए नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं..ये पूरी तरह से इसलिए है कि तुम मेरे लिए जीती हो, भले ही मैं इसे बयां न कर सकूं.' इसके बाद महालक्ष्मी लिखती हैं, I Love You my Husband.. लोगों ने उन्हें इसके लिए भी ट्रोल किया. कमेंट में आप रीड कर सकते हैं कि जिसमें एक यूजर लिखता है, कि Money can buy everything...साथ ही अभिनेत्री के पति को लेकर लिखा..Have A Diet...

अभिनेत्री को न सिर्फ मोटे फिल्म मेकर से शादी करने के लिए ट्रोल किया जाता है बल्कि अब उनसे उनके बेटे के साथ कोई पिक्चर न पोस्ट करने के लिए भी सवाल किए जा रहे हैं. इसी पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, महालक्ष्मी क्या आप अपने बच्चे को भूल गई हैं? क्या आप उसे भी अपने साथ रेस्टोरेंट में ला सकती हैं? उसे छोटे से बालक को भी एंजॉय कराएं...'

टीवी की सबसे चर्चित एंकर अपनी कई पोस्ट के जरिए ये बयां कर चुकी हैं कि वे रवींद्रन के साथ अपनी मैरिड लाइफ शुरू कर बहुत खुश हैं. पिछली शादी से वे बहुत परेशान थीं और उस वक्त रविंद्रन ने उनकी बहुत मदद की है. अब जब वे खुशी से अपनी लाइफ जी रही हैं तो भी लोग उन्हें सपोर्ट करने की बजाए डिस्टर्ब कर रहे हैं.

वैसे रविंद्रन इन दिनों अपनी वाइफ के प्यार में पूरी तरह से क्रेजी हैं. वे बैक टू बैक उनके साथ पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं. महालक्ष्मी की इस फोटो में एक्ट्रेस के हाथ में दोनों की शादी का एल्बम है जिसे शेयर कर वे लिखते हैं, 'अगर अंधेरी रात बुराइयों के लिए है तो मेरी परी मेरे साथ रात में उज्ज्वल रहती है.' पिक्चर में आप एक्ट्रेस को डार्कनेस में पोज देते देख सकते हैं.

महालक्ष्मी और रवींद्रन की मुलाकात फिल्म 'विदुम वरई काथिरु' (vidiyum varai kaathiru) के सेट पर हुई. तभी इन दोनों की मुलाकात हुई, जो बाद में प्यार और शादी में बदल गई.