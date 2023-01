News18 हिंदी | Last Updated:January 12, 2023, 10:30 IST MM Keeravani के लिए लकी रहे राम गोपाल वर्मा, बाद में जमी राजामौली संग जोड़ी, Naatu Naatu से पहले बनाए ये गाने Who is Golden Globes winners MM Keeravani: एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित महान कृति आरआरआर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में अपनी ऐतिहासिक जीत के साथ देश को गौरवान्वित किया है. आरआरआर के ब्लॉकबस्टर सॉन्ग नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट ओरिजनल गाने का पुरस्कार जीता है. ये सॉन्ग एमएम कीरावनी द्वारा रचित है और काल भैरव व राहुल सिप्लिगुंज ने इसे आवाज दी है. जैसा कि पूरा देश आरआरआर से नाटू नाटू (Naatu Naatu Song) के लिए जश्न मना रहा है. हम आपको बता दें कि एसएस राजामौली और एमएम कीरावनी की जोड़ी भी मणिरत्नम व एआर रहमान की तरह एक जादुई जोड़ी हैं. बता दें कि राजामौली अपनी फिल्मों में संगीतकार के रूप में एमएम केरावनी को ही अप्रोच करते हैं. दोनों ने ईगा, छत्रपति, बाहुबली फ्रेंचाइजी और आरआरआर से पहले कई फिल्मों में साथ काम किया है. उन्होंने साथ में तेलुगू में कुछ बेहतरीन गाने दिए हैं और हमें लगता है कि आपको निश्चित रूप से इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. यहां हम आपको एसएस राजामौली और एमएम केरावनी के 5 सर्वश्रेष्ठ गाने के बारे में बता रहे हैं जो इन दोनों को एक जादुई जोड़ी साबित करते हैं. Written by Mohani Giri









Gundu Sudhi- Chatrapathi: एमएम कीरावनी सभी में एक मास्टर हैं, वे किसी भी चीज पर धुन बना सकते हैं, चाहे वो रोमांस हो, सुखदायक राग (Soothing melody) या फिर अपबीट हो. एसएस राजामौली के 2012 के निर्देशक छत्रपति से यह रोमांटिक सॉन्ग गुंडू सुधी फिल्म का सबसे लोकप्रिय नंबर है और बाहुबली अभिनेता प्रभास मुख्य भूमिका में हैं. यह एक क्लासिक रोमांटिक नंबर है और अभी भी तेलुगू दर्शकों द्वारा पसंद किया जाता है.

Panchadara Bomma- Magadheera: इसके बाद राजामौली और कीरावनी दोनों ने एक पीरियड ड्रामा मगधीरा पर काम किया, जो 2009 में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई. कीरावनी का संगीत फिल्म के लिए एक और प्लस प्वाइंट था. फिल्म के 6 में से तीन गाने संगीत प्रेमियों के बीच तुरंत हिट हो गए. रोमांटिक गीत पंचदरा बोम्मा, धीरा धीरा, और मास ट्रैक बंगारू कोडिपेट्टा. हर गाने में कंपोजर के सिग्नेचर हैं और कानों को सुकून देते हैं.

My Name is Nani- Eega: हिट जोड़ी एसएस राजामौली और एमएम कीरावनी 2012 में ईगा में भी साथ काम किया. एमएम कीरावनी ने इस रिवेंज ड्रामा में अपने म्यूजिक से भी दर्शकों को इंप्रेस किया. यदि किसी को वापस जाना है और ईगा को दोहराना है, तो दिमाग में आने वाले सबसे पहले गाने माई नेम इज नानी (ईगा ईगा के नाम से लोकप्रिय) और कोन्चेम कोंचेम हैं. ये भी संगीतप्रेमियों को पसंद आता है.

Sivuni Aana- Baahubali: The Beginning: एसएस राजामौली और एमएम कीरावनी ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली: द बिगिनिंग' के साथ इतिहास रचा. आरआरआर से पहले बाहुबली ने ही बिना किसी भाषा बाधा (language barrier) के भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में फलने-फूलने का मार्ग प्रशस्त किया. बाहुबली: द बिगिनिंग का हर गाना एक नगीना है और इसे चुनना काफी कठिन है. हालांकि, हिंदी में सिवनी आना, कौन है और हिंदी में धीवारा, खोया है दो सबसे अच्छे पिक्स हैं. इस बात को देखना और सुनना एक ट्रीट है. वहीं इस जोड़ी ने बाहुबली: द कन्क्लूजन में साथ काम किया. एमएम केरावनी ने राजा के रूप में प्रभास के प्रदर्शन और राजामौली के भव्य दृश्यों के साथ एक बड़ी सुर्खियां बटोरीं. साहोरे बाहुबली ने हर किसी को स्क्रीन की ओर आने पर मजबूर किया.

कौन हैं एमएम कीरावनी?एम. एम. कीरावनी के नाम से मशहूर कोडुरी मरकथमणि कीरावनी भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक हैं. राम गोपाल वर्मा की ब्लॉकबस्टर फिल्म क्षण क्षणम (1991) (Kshana Kshanam) ने कीरावनी को एक शानदार म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में स्थापित किया है. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि RGV उनके लिए लकी रहे. उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 220 से अधिक फिल्मों की रचना की है. कीरावनी ने 'इस रात की सुबह नहीं', 'सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ', 'ज़ख्म', 'साया', 'जिस्म', 'क्रिमिनल', 'स्पेशल 26', 'रोग' और 'पहेली' जैसी हिंदी फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया. वे 8 फिल्मफेयर पुरस्कार, एक राष्ट्रीय पुरस्कार, ग्यारह आंध्र प्रदेश राज्य नंदी पुरस्कार और एक तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं.