News18 हिंदी | Last Updated:March 13, 2023, 08:15 IST Vijay Deverakonda Secrets: कपड़ों के ब्रांड के हैं मालिक, अभिनय के अलावा रखते ये खूबियां, forbs में.. Hidden Secrets of Vijay Deverakonda: विजय देवरकोंडा साउथ के सुपरस्टार हैं और उनके लिए लोग अलग- अलग तरह की राय रखते हैं. जहां कुछ उन्हें घमंडी कहते हैं, वहीं कुछ उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर किंग मानते हैं. लेकिन हर कोई इस बात से सहमत है कि उनके पास एक बड़ी फैन फॉलोइंग है जो पूरे देश में फैली हुई है. अर्जुन रेड्डी ने देवरकोंडा के अभिनय करियर को एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया. इसके बाद उन्होंने 'महानती', 'गीता गोविंदम', 'टैक्सीवाला', 'डियर कॉमरेड' जैसी फिल्मों में काम किया है. लाइगर छोड़ उनकी हर एक फिल्म को लोगों ने पसंद किया. साल 2019 में उन्होंने सबसे अधिक खोजे जाने वाले साउथ स्टार की फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट 30 अंडर 30 में जगह बनाई. विजय देवरकोंडा की प्रोफेशनल हाइट से तो हर कोई वाकिफ है. लेकिन अभिनेता के बारे में अभी भी बहुत सी अनसुनी बातें हैं जो उनके कुछ सबसे बड़े और जबरा फैंस को भी नहीं पता.









फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर स्टार्स के बारे में एक बात समान होती है कि वे रंगमंच के छात्र रहे हैं. विजय देवरकोंडा भी एक थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं जिन्हें फिल्म अर्जुन रेड्डी में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद प्रसिद्धि मिली है. विजय के अभिनय में इतना यथार्थवाद के पीछे का कारण यह है कि वे हैदराबाद स्थित थिएटर ग्रुप सूत्रधार का हिस्सा थे.

अभिनय में आने से पहले वे लेखन में दिलचस्पी रखते थे. बहुत कम लोग जानते कि विजय देवरकोंडा असाधारण रूप से लेखन के प्रति आकर्षित थे. उन्होंने महज चार साल की उम्र में लघु कथाएं और कविताएं लिखना शुरू कर दिया था. अभिनेता आंध्र प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल, सत्य साईं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे और यहीं से उन्होंने लेखन में रुचि विकसित की. यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय भविष्य में अपनी राइटिंग स्किल का पूरा उपयोग करेंगे या नहीं.

एक निर्देशक के रूप में विजय देवरकोंडा की पहली शॉर्ट फिल्मः सिनेमा के लिए विजय देवरकोंडा का प्यार किसी से पीछे नहीं है, लेकिन कहानी कहने की कला को सब कुछ देने की उनकी ललक उन्हें फिल्म उद्योग के सबसे कुशल अभिनेताओं में से एक बनाती है. अभिनय, राइटिंग, सिंगिंग, डांस में अपनी रुचि के अलावा विजय को फिल्म निर्माण का भी शौक है. उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म, मैडम मीराना का निर्देशन भी किया है. हुनरबाज अभिनेता ने अपने दम पर एक शॉर्ट फिल्म निर्देशित करने की चुनौती ली थी और इसे पांच घंटे के भीतर पूरा कर लिया था.

कपड़ों के ब्रांड के मालिक होने वाले पहले तेलुगू हीरो हैं विजय देवरकोंडाः विजय देवरकोंडा अपनी शानदार एक्टिंग के अलावा अपने फैशन कोशेंट की वजह से भी सबके चहेते हैं. लाइगर अभिनेता अपने स्टाइल गेम के लिए काफी फेमस हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे खूब फॉलो किया जाता है. हाल के कुछ सालों में जब भी कोई टॉप फैशन गेम वाले भारतीय अभिनेताओं के बारे में बात करता है, तो हमने उनका नाम सबसे आगे आते देखा है. बता दें कि कुछ साल पहले, विजय देवरकोंडा ने फैशन के बारे में अपने नोलेज को एक नए लेवल पर ले जाने का फैसला किया था और तब उन्होंने अपनी कपड़ों की ब्रांड राउडी लॉन्च की. इसने पूरे देश में उनके अरबों प्रशंसकों को खुश किया था. अपने कपड़ों के ब्रांड, राउडी के लॉन्च पर मीडिया से बातचीत के दौरान, विजय ने अपने ब्रांड के पीछे के विचार के बारे में बात की थी और समझाया था. बहुत कम लोग जानते कि विजय देवरकोंडा ने राउडी ब्रांड के लिए 'I am You- I am the ROWDY you' गाना गाया है.

वे तेलुगू सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं. अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय की शुरुआत 2011 में फिल्म नुव्विला से की थी, जिसे रवि बाबू ने निर्देशित किया था. उन्होंने Life Is Beautiful, Yevade Subramanyam, Pelli Choopulu और Dwaraka जैसी फिल्मों की एक सीरीज में अभिनय करने के बाद उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्जुन रेड्डी के साथ फेम हासिल किया है.