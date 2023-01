News18 हिंदी | Last Updated:January 08, 2023, 12:50 IST प्रेग्नेंट वाइफ से रोमांटिक हुआ ये फिल्म एक्टर, PHOTOS शेयर कर कहा- प्यार हमेशा परफेक्ट नहीं होता; न ही आसान Pooja Ramachandran and john Kokken photos: साल 2023 में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कपल्स शादी के बंधन में बंधेंगे तो कुछ के घर किलकारी गूंजने वाली है. पिछले दिनों ही राम चरण ने उपासना की प्रेग्नेंसी की खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया था और अब साउथ सिनेमा के जाने अभिनेता जॉन कोककेन भी पिता बनने के लिए एक्साइटेड हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी खूबसूरत वाइफ संग पिक्चर्स शेयर की हैं और उनके लिए प्यार वाली फीलिंग्स को बयां किया है. Written by Mohani Giri









'KGF' और 'Bahubali' में बात बतौर सपोर्टिंग एक्टर काम कर चुके तमिल स्टार जॉन कोकेनन (John kokken)ने वाइफ पूजा रामचंद्रन के साथ दिलचस्प तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक और पूरी तरह से प्यार में डूबे नजर आ रहे हैं.

जॉन कोकेन ने पूजा संग पिक्चर्स शेयर कर प्यार को उनके शब्दों में बयां किया है. उन्होंने लिखा, 'प्यार हमेशा परफेक्ट नहीं होता. यह कोई कहानी या कहानी की किताब नहीं है और यह हमेशा आसान नहीं होता है.'

कोकेन आगे लिखते हैं, 'प्यार बाधाओं पर काबू पा रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक साथ रहने के लिए लड़ रहा है, एक दूसरे को होल्ड किए हुए है और कभी जाने नहीं दे रहा है. यह एक छोटा शब्द है, जिसका उच्चारण करना आसान है, परिभाषित करना कठिन है और इसके बिना जीना असंभव है. मोहब्बत को बयां करते हुए जॉन लिखते हैं, 'प्यार काम है, लेकिन सबसे बढ़कर प्यार यह महसूस कर रहा है कि हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड इसके लायक है क्योंकि आपका साथ है..'

पहली बार पिता बनने के लिए एक्साइडेट जॉन कोकेन इन दिनों पूजा के लिए एक बार एक पोस्ट में मोहब्बत वाली फीलिंग्स को बयां कर रहे हैं. इस पिक्चर पर उन्होंने वाइफ के लिखा, 'Nothing is impossible with you..'

गौरतलब है कि हाल ही में पूजा रामचंद्रन ने अपने बेबी बंप की तस्वीरें शेयर कर खुशखबरी को फैंस के साथ साझा किया है और बताया कि वे प्रेग्नेंट हैं. एक्ट्रेस ने पिक्चर्स को शेयर कर लिखा, 'नया साल आपके लिए क्या लेकर आता है, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप नए साल में क्या लेकर आते हैं.'

अभिनेत्री की प्रेग्नेंसी वाली पिक्चर्से देख फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं और साथ ही पूरी तरह से केयर करने को भी कह रहे हैं. एक फैन ने लिखा, आप इस अवस्था में हाई हील न पहनना..

(All PICS- Instagram)